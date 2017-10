Eksporterer «Skam» til Europa

NRK-suksessen «Skam» eksporteres til noen av de største europeiske TV-markedene.

NRK har inngått avtaler i Nederland, Tyskland, Italia, Frankrike og Spania om europeiske versjoner av den norske nett- og TV-serien «Skam», melder NRK søndag morgen.



– «Skam»-universet er allerede en stor suksess. Den blir ikke akkurat mindre av at

ungdommer i Tyskland, Spania, Italia, Nederland og Frankrike nå får egne versjoner av «Skam» på sitt eget språk. NRKs mål er å være en publisist og innholdsprodusent i verdensklasse. Det er vel ingen overdrivelse å si at «Skam» har truffet blink både på innhold og publisering, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Her hjemme har serien, som hadde premiere i 2015, tidvis hatt godt over en million brukere ukentlig, og den har vunnet en rekke priser i inn- og utland - blant annet for årets TV-øyeblikk i 2016.

Den fjerde og siste sesongen ble vist i våres.

Dermed kan seriefigurer som Sana, Isak, Vilde, Noora og William få arvtakere i land med til sammen rundt 272 millioner mennesker.

«Skam» tok hovedsakelig grep om seerne på sosiale medier og nett. Gjennom uken postet rollefigurene i serien oppdateringer på sine sosiale medie-kontoer. Enkeltklipp ble lagt ut «Skam»s nettside, og hver fredag fikk seerne som insisterer på lineær-titting klippene samlet i en episode på NRK3 og nett-TV.

Det er distributøren Betafilm som har signert avtale med NRK om de nye versjonene. Nå skal selskapet Banijay forberede manus for France 4 og Bantry Bay for Tysklands ZDF/Funk. Telefonica Spain samarbeider med Movistar+, og i Nederland blir serien produsert og vist av NTR. Roma-baserte Cross Productions er i sluttfasen av forhandlingene med et italiensk mediehus og planlegger produksjon allerede i løpet av året, heter det i pressemeldingen.

