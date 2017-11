«Skal vi danse»: – Jeg føler at jeg ikke har noe å tape

BISLETT (VG) Etter finalen lørdag har Helene Olafsen (27) flere TV-prosjekter ventende, blant annet OL. Cengiz Al (20) derimot, har fått nok av TV for en stund.

Finaleuken er over, og det har vært lagt ned mange dansetimer på Det Norske Dansecenter i Oslo. Alle de tidligere deltagerne har vært innom senteret for å forberede seg til finalen, men for Helene og Cengiz kan innsatsen de har lagt ned denne uken være utslagsgivende for om det blir seier eller annenplass.

Rivalene finner seg en sittesekk og dele når VG kommer på besøk. Noen rivalisering er ikke å spore, de to konkurrentene har bare godord å si om hverandre.

– Cengiz har vært helt super. Han er en veldig tenkende og varm person som er enkel å være rundt, forteller Helene.

– Jeg er jo yngst, så Ida (Gran-Jansen journ.anm..) og Helene har blitt som storesøstre for meg. Jeg ble helt satt ut da jeg møtte de, jeg tenkte bare «wow, de damene er fete ass», sier Cengiz til latter fra siden.

– Gjør det tålelig bra

Etter semifinalen er det Cengiz som leder hva gjelder dommerpoeng. Gjennom høsten har han sanket hele 513 poeng, mot Helenes 489. På en annen side har Cengiz havnet i danseduell to ganger, der Helene har sluppet helt unna.

Helene er ydmyk når hun forteller hvorfor hun bør stikke av med seieren:

– Jeg har jobbet knallhardt for å lære meg og danse. Jeg gjør det tålelig bra, nok til å i alle fall lage show og nok til å nå finalen. Også prøver jeg å spre glede.

– Det får du til, skyter Cengiz inn.

«SØSKEN»-KJÆRLIGHET: Helene Olafsen og Cengiz Al har fått tette bånd gjennom høsten. Cengiz forteller at Helene har blitt som en storesøster for ham. Foto: Odin Jæger , VG

Nå som Helene har kommet helt til finalen kommer hun til å gi alt, og bare kose seg på parketten.

– Jeg føler jeg ikke har noe å tape.

For Cengiz handler det om å vise hvem han er som danser og person, og kvitte seg litt med stempelet som Yosef fra «Skam».

– Jeg vil vinne fordi publikum synes jeg er unik. Jeg vil vise dansen min. Også har jeg utviklet meg mye i «Skal vi danse», sier hip hop-danseren.

Mye tårer



For Helene ble det tårevått under uke åtte. Da skulle deltagerne hylle sine forbilder. Cengiz valgte å dedisere dansen til mammaen sin, og Helene danset for forbildet Line Østvold som døde etter en snøbrettulykke i 2004. Etter dansen mottok hun Snowboardforbundets ærespris, og da ble tomt for ord for Helene.

– De måtte tørke parketten etterpå fordi det var så mye tårer, fleiper hun.

Fleip til side, det var sterkt for Helene å fortelle historien om Line gjennom dansen, og hun forteller at det var både godt og vondt å hente opp minnene igjen.

– Jeg ville hedre Line og minnes henne på en fin og verdig måte. Det er mange år siden jeg har tenkt så mye på det, og det ble veldig nært. Og å få æresprisen på toppen av det hele, sier hun og forteller at det er det beste minnet hennes fra «Skal vi danse».

Forrige lørdag måtte også Cengiz felle noen tårer. Etter sin paso doble fikk han en videohilsen fra familie i Tyrkia.

– Jeg bestemte meg for å ikke gråte på TV, men da ble jeg bare sånn. wooow. Jeg hadde ikke kontroll. Det sier litt at man har støtte uansett hva, forteller 20-åringen.

Han forteller at familie, venner og kjæreste har stilt opp for ham under hele «Skal vi danse»-perioden, selv om han har hatt begrenset med tid til dem.

– Det er viktig for meg å ta vare på de rundt meg.

Lei av TV

Cengiz ble kjendis nesten over natten da han dukket opp som Yosef i fjerde sesong av «Skam» som flørten til hovedkarakteren Sana (spilt av Iman Meskini). I serien har også Herman Tømmeraas hatt en sentral rolle som Penetrator-Chris, og sammen med Cengiz og to andre karer danner de dansegruppen WeAre1.

I høst har Cengiz vært på TV-skjermen hver lørdag, og nå ser han fram til å være litt borte fra den en stund.

– Jeg har fått veldig nok av TV, sier han, men avslører hemmelighetsfullt at han har masse planer fremover.

Helene er derimot klar for mer TV, og blir snøbrett-reporter for Discovery under OL i Pyeongchang i februar. Og det er også flere andre prosjekter på gang.

– Men det er hemmelig, sier hun lurt.