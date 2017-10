Marna Haugen Burøe ute av «Skal vi danse»

Marna Haugen Burøe (36), bedre kjent som «Komikerfrue», røk ut da «Skal vi danse»-deltakerne danset for sine forbilder.

– Jeg er veldig stolt, sier Burøe like etter å ha fått beskjeden.

– Tenk hvor lenge jeg har vært her. Åtte uker! Det er ikke verst. Jeg har hatt det helt fantastisk og møtt så mange utfordringer. Jeg har hatt én instilling, og det er å gi alt jeg kan, og det har jeg gjort. Jeg er super-happy med min egen innsats, oppsummerer hun overfor TV 2.

Hun er ute av konkurransen etter å ha tapt for Grunde Myhrer (21) i kveldens danseduell. Der havnet Burøe og partneren Glenn Jørgen Sandaker (32) etter å ha fått kveldens laveste poengscore fra dommerne: 25 poeng.

Forrige uke: Så skuffet var Trude etter å ha røket ut

Lørdag kveld skulle deltakerne gjennomføre sine danser til ære for sine forbilder. Burøe danset for sin bestevenninne, til sangen «Dance With Me Tonight» av Olly Murs.

Grundes far rørt



– Nei, jeg lå jo nest sist, så jeg er vel ikke overrasket. Men det er jo kjedelig det, sa Myhrer etter å ha fått beskjeden om at han skulle ut i danseduell.

Grunde om ungdomstiden: – Selvtilliten fikk en knekk

Den tidligere Paradise Hotel-deltakeren viet kveldens første dans til faren sin, som satt på tilskuerbenken.

I DANSEDUELL Grunde Myhrer (21) og Ewa Trela danset til Daniel Powters «Bad day». Foto: Thomas Reisæter , TV 2

– Han sa at han var veldig stolt, sa Myhrer, før han og dansepartneren Ewa Trela svingte seg til tonene fra Daniel Powters «Bad day».

– Det var overraskende, og det rører selvfølgelig ved følelsene, sier Myhrers far til TV 2 etter sendingen, der det ble satt rekord i antall stemmer.

Gruppedans



Etter å ha danset hver sin pardans, fikk de seks deltakerne bryne seg på en ny utfordring denne lørdagen. Delt inn i to grupper danset kjendisene nemlig i grupper.

Der var også her kveldens høydepunkt kom, da Ida Gran-Jansen (29), Cengiz Al (20), Helene Olafsen (27) fikk 40 poeng for sin gruppedans.

– Helt fantastisk, utbrøt Al da han så poengsummen.

Kjæresten til stede: – Jeg danser for hun jeg elsker

Al, som selv har danset hip-hop i flere år før han ble kjent gjennom TV-serien «Skam», har allerede tidligere i konkurransen opplevd å få full uttelling hos dommerne.

VELLYKKET GRUPPEDANS: Opptredenen til Cengiz Al, Ida Gran-Jansen og Helene Olafsen kunne ikke gått bedre. Foto: Thomas Reisæter , TV 2

Ida Gran-Jansen (29), Cengiz Al (20), Helene Olafsen (27), Jorunn Stiansen (33) og Grunde Myhrer (21) er altså de gjenværende danserne i konkurransen, og neste uke skal de danse til Halloween-tema.