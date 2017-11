Jorun Stiansen røk ut av «Skal vi danse»

NYDALEN (VG) Det var den tidligere «Idol»-vinneren som måtte hjem etter kvartfinalen.

Konkurransen i «Skal vi danse» har tilspisset seg for hver uke, og lørdag var det bare Jorun Stiansen (33), Grunde Myhrer (21), Cengiz Al (20) og Helene Olafsen igjen. Det var Stiansen som ble sendt hjem av seerne i kvartfinalen.

– Jeg må få lov å si at jeg ikke har gjort en dritt på TV i åtte år, så kommer jeg tilbake med en sånn gjeng. Å komme på fjerde plass liksom.. Takk til alle som har hjulpet meg, sa Stiansen etter den kjipe beskjeden.

Forrige uke var det Halloween-tema, og det var bakeblogger Ida Gran-Jansen som måtte pakke ned tyllskjørtet.

Grunde Myhrer var å se i strandantrekk lørdag. Dansen sendte ham helt til topps blant deltakerne etter dommerpoengene ble delt ut, men det var ett poeng fra full pott.

– Søren heller. 39 poeng, det er ikke ofte du får det. Men jeg lurer på hva Trine trakk for, forteller han til VG etter dansen.

Han forteller at det ikke er betryggende å ligge på topp, da det er hard konkurranse i kvartfinalen. Men lørdag danset han like mye for seg selv som for dansepartner Ewa Trela.

– Hun har valgt ut sin favorittlåt til neste uke, og jeg vil så gjerne at hun skal få lov til å danse til den, forteller han.

Til tross for at han stilte i antrekk stranden verdig, forteller han at han ikke hentet inspirasjon til dagens dans fra sin deltakelse i «Paradise Hotel».

– Dette har ingenting med «Paradise Hotel» å gjøre. Dette er meg. Det er veldig viktig å vise hvem jeg er og hva jeg står for.

Det var ikke bare dommerne som lot seg imponere. Myhrer ble sendt rett til semifinalen sammen med konkurrent Helene Olafsen. Cengiz Al måtte derfor i sin første danseduell, men kom seirende ut.

– Veldig skummelt



For første gang i «Skal vi danse»-historien skulle de fire dommerne være med i både koreografi og på dansegulvet. Trine Dehli Cleve har vært med i alle sesongene av dansekonkurransen, men hadde til gode å prøve seg på parketten. Der hadde imidlertid Egor Filipenko mer erfaring – han var dansepartner fram til han satte seg bak dommerbordet i 2015.

Dommerne skulle derfor i lørdagens episode dømme hverandre. Og det var en litt nervøs stemning blant de fire før showet starter.

– Nå har jeg følelsen av at en haug av sommerfugler har fest i magen, og at de ikke har sendt ut nabovarsel, fortalte en spent Dehli Cleve til VG.

Hun klarte ikke å sette fingeren på akkurat hva det er som gjør henne nervøs, men hun er veldig spent på sin egen prestasjon. Det er 31 år siden hun konkurrerte i dans, og hun har fire verdensmesterskap under beltet.

– Det er litt gøy og veldig skummelt, sa hun om å vise seg fram som danser igjen.

Hun skulle danse sammen med Cengiz Al og Mai Mentzoni. Hun hadde imidlertid ingenting å være nervøs for – av sine dommerkollegaer fikk hun og duoen 10'ere fra alle tre.

Også dommer Tore Petterson uttrykte nervøsitet for VG før showet. Han hadde valgt ut en dans som handler om en indre kamp, og som for ham representerer det å stå fram som homofil. Petterson sang «Et rom i huset», mens Jorun Stiansen og Fredric Brunberg danset.

– Så nakent og så rått, sa Egor Filipenko til Stiansen og Brunberg.

– Vi bommet hardt

Da Cengiz Al og Mai Mentzoni skulle ut på parketten, hørte ikke duoen musikken, noe «Skam»-skuespilleren fortvilet over etter dansen.

– Vi hørte ingenting på starten, så vi bommet hardt, sa han.

Paret klarte likevel å hente seg inn igjen, noe dommerne også påpekte.

– Det var litt svakt i begynnelsen, men det tok seg innmari opp mot slutten her, sa dommer Egor Filipenko.

Dommerne bet seg også merke i at det var noe slurv i fotarbeidet til Al, men alle ga likevel ni poeng hver.