Sigrid (21) vant pris for årets nykommer

SKUR 13 (VG): Norges største, unge artister er samlet for å hylle norsk musikk. Sigrid Raabe (21) vant prisen for årets nykommer.

De nominerte blant «årets nykommer» på prisutdelingen P3 Gull var Hkeem, Sigrid, Kjartan Lauritzen, Amanda Delara og Linda Vidala. Sigrid Raabe (21) fra Ålesund stakk av med seieren.

– Herregud, dette er sykt! Takk til alle som hører på, bandet mitt og teamet mitt. Dette er helt fantastisk. Tusen takk, sa Sigrid fra scenen.

Låten hennes «Sun» ble kåret til Ukas Urørt i 2013, og da slo hun gjennom. Men sangen «Don't Kill My Vibe», som hun ga ut tidligere i år, førte til den nasjonale og internasjonale suksessen. BBC kåret sangen til den «hotteste låten i verden».

I år er det første året Sigrid er nominert til P3 Gull, og hun har muligheten til å vinne i flere kategorier.

– Jeg er spent, og litt nervøs. Det er stas å være nominert, men det er så mange flinke folk her, så jeg forventer ikke å vinne. Det skal feires uansett, sa Sigrid til VG tidligere i dag.

DELER UT PRISENE: De gjeve prisene på P3 Gull blir delt ut av Leo Ajkic og Live Nelvik. Foto: Frode Hansen , VG

Karpe Diem er best live

For femte året på rad blir prisutdelingen P3 Gull arrangert, og denne gangen på Skur 13 i Oslo. De gjeve prisene er årets liveartist, årets låt og årets nykommer.

De nominerte i kategorien «årets liveartist» var Gabrielle, Karpe Diem, Kjartan Lauritzen, Sigrid og LÜT. Karpe Diem vant prisen.

– Tusen takk til alle som står og jobber foran, bak og ved siden av scenen. Takk for alle som jobber i uker, måneder og, i vårt tilfelle, år før konserten. Takk til alle som rydder etter konserten, og ikke minst tusen takk til alle som kommer på konserten, sier Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid i Karpe Diem på scenen når de tar imot prisen.

Rap-duoen er nå aktuell med traileren til den kommende filmen «Adjø Montebello».

Cezinando vant årets låt

Prisen for årets låt vant Kristoffer Cezinando Karlsen, kjent under artistnavnet Cezinando, med «Håper du har plass». I fjor ble han kåret til både Årets Urørt og Årets nykommer.

– Jeg vet at det finnes folk der ute som har et spesielt forhold til den sangen. Jeg får bilder av tatoveringer og slike ting, og jeg vil at folk skal vite at det gir meg et spesielt forhold til sangen også, sa Cezinando fra scenen med tårer i øynene.

Da VG pratet med han på rød løper i kveld sa han at alle de nominerte var så flinke, at han ikke ville tenke på om han kom til å vinne.

– Uansett hvem som vinner i kveld, er det gledestårer, sa han til VG.