Showpremiere «Halve Norges Golden»: Grei suring

Fredagsunderholderen kunne sparket enda hardere fra seg.

Showpremiere: «Halve Norges Golden».

Latters hovedscene. Med: Johan Golden. Regi: Vemund Vik

Golden har siden forrige enmannsshow blitt folkeeie solid plassert i «Gullrekka» på fredagen. Han kunne godt ha utnyttet posisjonen enda bedre, det er åpenbart at Johan Golden har et svært godt grep om sitt publikum. Aldri er det kjedelig eller platt, og Golden er intelligent nok til at det biter litt innimellom også. Han tar tidsånden uten at det er datostempel på vitsene.

Forrige show: Stilig innpakning - grei standup

«Han litt sure» i Nytt på nytt kaller han seg selv, og Golden er best når han skrur til kynikeren i seg, og avslører dumheter på sin karakteristiske sarkastisk-aggressive måte. Han evner å få oss til å se annerledes på ting etter at han har brutt ned det hele for oss. «Sexavhengighet» er et slikt fenomen, man rister heretter på hodet når man hører ordet etter å ha hørt det gå gjennom Golden-kverna uten å overleve. Anekdotene fra oppveksten som en av Kjelsås’ fire «pakkiser» føler jeg på mange måter jeg har hørt før, men Golden formidler stoffet eksellent fordi han sparker like mye seg selv med store doser selvironi. Johan og faren («to meter «neger» med en halvmeter afro, litt for MYE «neger» for Kjelsås!») er kostelig.

Like vellykket blir det ikke når han skal engasjere publikum og teste folks toleransegrenser. Grepet er i utgangspunktet glimrende: Golden får publikum til å fremstå svært tolerante med en seanse ja/nei-spørsmål før han utfordrer med ekstreme problemstillinger som setter publikum mer eller mindre i sjakk. Problemet er bare at det ikke er særlig morsomt, det hele får et tamt preg av foredrag man ikke forventer på standup-show.

Johan Golden er fortsatt en av landets bedre suringer, men her er rom for enda mer kynisme og sjansetaking.