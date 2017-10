Avsatt kongehus fikk kongelig bryllup

Prins Philip (35) og hans brud (30) hadde begge kroner da de ble viet i Beograd lørdag.

Serbia er ikke kongedømme, men det hindret ikke republikken i å arrangere storslått bryllupsfeiring for prins Philip og hans Danica Marinkovic. Blant gjestene var Sveriges kronprinsesse Victoria og Spanias dronning Sofia.

Kongefamilien var Jugoslavias overhode frem til kommunistene tok over makten og avskaffet monarkiet under andre verdenskrig. Hundrevis møtte frem utenfor katedralen i Beograd for å få et glimt av de nygifte.

Brudeparet bar røde kroner trukket med fløyel under selve seremonien, men tok dem av før de forlot katedralen.

HYLLET: Skuelystne kastet roseblader på brudeparet. Foto: AP

Prins Philip, eller Filip Karadordevic – som han egentlig heter – forlovet seg med Marinkovic i sommer. Hun jobber som grafisk designer og er datter av den kjente serbiske maleren Cile Marinkovic. Prins Philip jobber innen finans. Paret er bosatt i London.

Serbias siste monark, kong Peter II, flyktet fra landet i 1941 etter at landet ble invadert av Nazi-Tyskland. Hans sønn kronprins Alexander av Jugoslavia, ble født i London i 1945. Dronning Elizabeth II er forøvrig hans gudmor.

Prins Philip, som har en tvillingbror, er nest eldste sønn av kronprins Alexander.

Kongefamilien returnerte til Serbia og kongepalasset i 2001. Familieklanen kalles Huset Karadordevic.

