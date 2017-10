Blac Chyna saksøker Kardashian-familien

Ekskjæresten til Rob Kardashian mener den «mektige og hevngjerrige» familien har ødelagt for henne.

De siste månedene har vært svært turbulente for det tidligere realityparet, som gjorde det slutt i fjor. I sommer publiserte Rob Kardashian (30) nakenbilder av ekskjæresten, sammen med en flom av anklager om blant annet utroskap og pengeutnytting.

Det er blant annet på bakgrunn av dette at modellen Blac Chyna (29) nå har levert inn et søksmål, som blant annet People og USA Today har fått tilgang på. Her anklager hun Rob Kardashian og hans familie for å ødelegge for henne, fordi hun tok med seg deres nyfødte datter Dream og forlot ham.

Blac Chyna om nakenbildene: – Jeg ble knust

I søksmålet hevder hun blant annet at nakenbildeskandalen og påvirkning fra Kardashian-familien er årsaken til at realityserien «Rob & Chyna» ble skrotet etter én sesong, selv om de hadde startet innspillingen av sesong to.

Les også: Rob Kardashian beklager til familien

Hun anklager blant annet den tidligere svigerfamilien for å drive med såkalt «slutshaming» i sosiale medier. I søksmålet står det blant annet:

«Robert Kardashian og hans mektige hevngjerrige familie har gjort nok skade til saksøkers karriere og profesjonelle rykte, som hun på egen hånd har bygget fra grunnen, uten hjelp fra et berømt etternavn. Dette søksmålet vil holde dem ansvarlige».

Kris Jenner om at Kylie skal være gravid: – Vilt at alle bare antar det

I dokumentene er både Rob Kardashian, hans mor Kris Jenner og søstrene Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Kendall Jenner og Kylie Jenner nevnt med navn. Ingen av disse har foreløpig uttalt seg om søksmålet.

Les også: Blac Chyna får ikke bruke Kardashian-navnet