Rihannas fetter skutt og drept

Kort tid etter at superstjernen hadde tilbrakt 1. juledag sammen med fetteren Tavon Kaiseen Alleyene, ble han brutalt drept.

Rihanna er i sorg etter at fetteren hennes døde etter å ha blitt angrepet og skutt hjemme på Barbados.

Det skal ha skjedd bare timer etter at de to var sammen 25. desember, skriver flere britiske medier, blant annet The Guardian.

21-årige Alleyne gikk rundt i St. Michaels på Barbados da en mann angrep ham og skjøt ham gjentatte ganger tirsdag kveld. Han ble fraktet til sykehus, men livet stod ikke til å redde.

Rihanna har sendt ut en instagram-melding hvor hun minnes fetteren sin.

«Hvil i fred, fetter. Jeg kan ikke begripe at jeg så sent som i går kveld holdt rundt deg

Hadde aldri trodd det skulle være siste gang jeg skulle kjenne varmen fra kroppen din. Elsker deg for alltid, mann

Rihanna la til hashtagen #endgunviolence. Lokale medier har skrevet om en økning i voldsepisoder med våpen involvert i 2017 sammenlignet med fjoråret,