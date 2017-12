Nå kommer den britiske reality-suksessen «Love Island» til Norge

TV 3 høyner innsatsen om den unge målgruppen ved å gjøre en norsk versjon av det populære reality-konseptet.

«Love Island» har skapt mange overskrifter i Storbritannia i løpet av sine tre sesonger, og byr på mye drama, intimitet og skandaler. Single gutter og jenter sendes til luksuriøse omgivelser i varmen, og lever tett på hverandre i TV-konseptet som er solgt til 40 land.

Dette høres kanskje ut som «Paradise Hotel», men kommunikasjonssjef i MTG TV, Line Vee Hanum, forteller at den største forskjellen er at «Love Island» handler primært om å finne kjærligheten. Det er også viktig når produksjonen skal finne deltagere til programmet.

– Vi ser etter folk som er genuint ute etter kjærligheten. De er litt eldre, og er ikke bare ute etter en ferietur til en luksuriøs øy. De er trygge på seg selv. Det er viktig å være komfortabel med egen kropp og identitet, sier hun.

– I et program hvor kjærlighet er fokus, så er det viktig at folk umiddelbart finner hverandre tiltrekkende – så vi ser etter folk med attraktivt utseende.

Det vanker imidlertid en pengepremie til det paret som kommer lengst.

Skandaløst?

Programdirektør i MTG TV, Andreas Bakka Hjertø, forteller at de opplever stor suksess med «Paradise Hotel», og at de tror det er stor interesse for flere programmer i segmentet blant den unge målgruppen.

Han tror imidlertid ikke programmet blir sett på som så skandaløst som det kanskje ville for noen år siden.

– TV-industrien og -seerne har beveget seg ganske langt. Det finnes andre mer skandaløse programmer der ute, mener han.

– Vi håper de finner kjærligheten, og at de har det gøy på veien. Litt drama, intriger og klining i hjørnet har vi takhøyde for, fortsetter han.

Fra seer til deltaker på ett døgn

Programmet sendes nesten direkte på TV3, Viaplay og Viafree, ved at det kun er et døgn forsinkelse fra ting skjer til de havner på skjermen. Poenget er at seerne har muligheten til å være interaktive hjemmefra, ved at de kan påvirke innholdet fra en app knyttet til programmet. Det mener Hanum er det som gjør programmet unikt.

Seerne kan også i teorien selv melde seg på programmet underveis, og havne på øya et døgn senere.

Dersom det blir tilfelle blir castingprosessen mye kortere enn normalt. MTG TV forsikrer imidlertid at de har et sikkerhetsnett av castingfolk og psykologer for å sørge for å være trygg på at deltagerne kan være på skjermen.

– Oddsen mot seg

TV-ekspert i Starcom, Dag Ormåsen, mener den type reality-konsept har sluttet å forbause folk, og at det har blitt mer stuerent.

– Vi har blitt vant til mye. At noen har sex på TV skaper knapt nok overskrifter lenger. Det ble mye bråk første gang noen hadde sex på TV på «Big Brother» for en del år siden.

Han synes det er spennende at seerne skal kobles på programmet interaktiv,men presiserer at det desidert viktigste for at et program skal lykkes er at det er underholdende. Han tror konseptet har størst potensial mot den unge målgruppen og i hovedsak på MTG sin digitale platform Viafree.

– Men jeg setter ikke pengene mine på at det blir en seersuksess, sier han.

– Alle nye typer reality som har blitt lansert de siste årene, er det ikke mange som overlever. De har oddsen mot seg sånn sett, fortsetter han.

Programmet er forventet på skjermen i løpet av 2018, etter den tidende sesongen av «Paradise Hotel» som sendes på våren.