Prins William: Bekymret over sosiale medier og unge mennesker

Prins William tar nå et oppgjør med den negative effekten sosiale medier kan ha på selvsikkerheten til unge mennesker.

Prins William, Hertugen av Cambridge tok opp denne problematikken i en tale han holdt under et veldedighetsgalla i London mandag.

– Sammenlignet med tidligere generasjoner er barn og unge av i dag under et stadig økende press, sa prins William ifølge Sky News.

Les også: Nå er Kate og William på Twitter!

Gallaen markerte også lansering og presentasjon av Prince William Award, som har som formål både å hjelpe og styrke selvtilliten til barn i alderen seks til 14 år.

Blant gjestene var folk som Jennifer Saunders og Dawn French, Vanessa Redgrave, og Elaine Paige.

Prinsen sa videre i sin tale at barn og unge mer enn noensinne blir testet hele tiden med tanke på å være best mulig forberedt på et svært konkurransebetont arbeidsmarked.

Fikk du med deg? Derfor kuttet filmstjernens datter ut sosiale medier

– På toppen av det hele er opplever mange at de skal være til stede på sosiale medier nærmest døgnet rundt med de belastningene det kan ha for personlige forhold, livet innenfor husets fire vegger. Noe som igjen kan få følger for barn og unge menneskers selvfølelse, sa prins William.