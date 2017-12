Piratkaptein anklaget for upassende oppførsel

Den australske skuespilleren Geoffrey Rush (66), kjent som Kaptein Barbossa i «Pirates of the Caribbean»-filmene, er siste mann ut som ribbes for all ære etter anklager om upassende oppførsel. Lørdag trakk han seg som leder av det australske filmakademiet.

Anklagene mot den australske stjerneskuespilleren, som i 2012 ble kåret til årets australier og i 2014 ble utnevnt til Companion of the Order of Australia, landets høyeste sivile utmerkelse, ble levert til ledelsen i Sydney Theatre Company for to år siden da Geoffrey Rush opptrådte i William Shakespeares «Kong Lear».

Rush forsøkte først å svare på anklagene med å benekte at han hadde gjort noe galt og beskylde teaterets ledelse for å sverte hans navn og gode rykte.

18 mai 2017: Geoffrey Rush ankommer Dolby Theatre i Los Angeles og premieren på «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales». Foto: AP

Men i kjølvannet av #metoo-kampanjen, Harvey Weinstein-skandalen og alle andre anklager om seksuell trakassering i filmbransjen, så ikke Rush noen annen utvei enn å frivillig trekke seg som president for The Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA).

Rush: – Ingen enkel beslutning



«Visse medier har kommet med uholdbare anklager vedrørende min posisjon i underholdningsbransjen. Det vil være helt urimelig hvis mine profesjonelle kolleger skulle bli assosiert med slike anklager», erklærer Rush i en pressemelding som ble sendt ut av hans advokater.

Videre skriver Rush: «På grunn av disse omstendighetene har jeg besluttet å tre til side i min rolle som ambassadør for AACTA med umiddelbar virkning inntil disse forholdene er blitt utredet og løst. Det har ikke vært noen enkel beslutning. Imidlertid er det best for alle involverte, i dagens klima med insinuasjoner og uforsvarlige medieoppslag, at jeg trekker meg tilbake inntil luften er renset.»

Geoffrey Rush er også kjent fra filmer som «Kongens tale» (2012), «Shakespeare In Love» (1998), «München» (2005) og «Shine» (1996) som brakte ham en en Oscar-pris for hovedrollen som pianisten David Helfgott.