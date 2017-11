Patton Oswalt mistet kona brått, nå har han funnet lykken igjen

For ett og et halvt år siden fant komikeren Patton Oswalt (48) kona Michelle død i sengen. Nå har han funnet kjærligheten igjen.

Lørdag giftet han seg med skuespilleren Meredith Salenger (47).

Det skriver nyhetsbyrået AP mandag. Paret har selv også delt nyheten i sosiale medier - og søndag postet bruden selv dette bildet på sin Instagram-konto. Alice, Oswalts åtte år gamle datter som han har med sin avdøde kone Michelle, var brudepike i vielsen.

Patton Oswalt er mest kjent fra TV-serien «King of Queens» og filmen «Young Adult» med stjerneskuespillerinne Charlize Theron. Han er også manusforfatter og har en Twitter-konto med tre millioner følgere.

Salenger er best kjent for tittelrollen i filmen «The Journey of Natty Gann» fra 1985.

Det vakte stor oppsikt da det ble kjent at Patton Oswalt fant kona død i sengen i april i 2016. Michelle McNamara ble bare 46 år gammel. Hun var forfatter og skrev om kriminalsaker fra virkeligheten og var kvinnen bak den populære nettstedet True Crime Diary. Bloggen, som tar for seg både nye og gamle, uløste krimmysterier, ble opprettet for om lag ti år siden.

– Jeg ønsket å engasjere meg mer i sakene som pirret min egen nysgjerrighet, og det er jo mye mer informasjon tilgjengelig på nettet om disse sakene enn det som kommer frem i media, forklarte hun den gangen.

McNamara er kjent for boken «In the Footsteps of a Killer», om den såkalte «Golden State-seriemorderen» og drapet på sykepleier Melanie Howell i 1976.

Ifølge Entertainment Weekly var forfatteren også en ressursperson for politiet i en rekke saker.

Et halvt år etter at kona gikk bort, åpnet Patton Oswalt seg i et hjerteskjærende intervju med New York Times. Den 21. april fant han kona Michelle McNamara død i sengen. Han beskriver dagen som den nest verste dagen i sitt liv.

– Den verste den dagen var da jeg måtte fortelle min 7 år gamle datter at moren hennes var død, fortalte den kjente skuespilleren.