P3-stjerna Siri Kristiansen ferdig i NRK

Siri Kristiansen (39) er ferdig i NRK P3, nå blir hun en del av den nye satsingen til Radio1.

Etter ti år i gangene hos NRK pakker Siri Kristiansen sekken og er klar for nye utfordringer hos Bauer Media og Radio1. Her vil hun blant annet jobbe med flere kjente profiler som Samantha Skogrand, Lars Berrum og Niklas Baarli.

– Jeg gleder meg veldig masse. Dette er kanalen som fikk øynene mine opp for radio, og det er mye av grunnen til at jeg ønsket å jobbe med dette, så det blir rett og slett helt vilt, sier hun.

Kristiansen forteller at det er den sterke merkevaren som Radio1 har bygget opp som i hovedsak trekker henne dit. Da hun tidlig i karrieren fattet interesse for radio, var dette den eneste kanalen hun hørte på.

– De har høye ambisjoner og de er sånne folk som sier ja til det meste, det syns jeg er utrolig befriende og deilig, de er rett og slett sånne ja-mennesker som jeg trenger, sier hun.

Les også: Helene Husvik går til Radio Norge

Lørdagsrådet med ny vri

Siri skal blant annet være med i morgensendingene på kanalen, men innrømmer at folket ikke vil miste hennes råd, selv om hun bytter kanal og «Lørdagsrådet» ikke blir med henne.

– Siden «Lørdagrådet» også eies av NRK, så tar jeg ikke med akkurat dette. Kanalen eier allikevel ikke meg, så dette skal leve videre og jeg kommer til å lage noe som er veldig likt, sier Kristiansen.

Bauer Media har hentet flere kjente personer til sin satsing med Radio1. Kristiansen gleder seg til å jobbe med både gamle og nye kolleger, en av dem er Niklas Baarli som hun ser på som en radioguru, han går til Radio1 etter åtte år i NRK.

Her kan du se noen av Niklas Baarlis mange stunt på P3!

Slår opp med NRK

– Jeg vet at det blir skikkelig bra for meg å flytte på meg og oppleve en annen arbeidsplass. Det er jo også et stort pluss at de folka som jobber der er folk jeg liker skikkelig godt, sier hun.

For Siri blir tiden fremover preget av en overgangsperiode. Hun har fortsatt masse kjærlighet for statkanalen, men mener selv at også ekteskapet med NRK måtte ta slutt en dag. I februar er hun på plass i den nye kanalen for fullt.

– I Radio1 har de uttrykt at de virkelig ønsker å både satse på meg og jobbe med meg, dette er en forskjell fra NRK hvor jeg får lov å lage radio, men ikke føler meg like ønsket, sier Kristiansen.

Til dette svarer redaktør i P3, Camilla Bjørn, følgende:

– Siri valgte å avslutte kontrakten med NRK, men «Lørdagsrådet» fortsetter. Vi starter derfor jakten etter hennes arvtaker. «Lørdagsrådet» er et kjært konsept for P3s lyttere, som vi vil satse på og videreutvikle. Jeg kan bare takke for den strålende innsatsen Siri har gjort for P3. Det hun har vært med å bygge opp som mangeårig programleder hos oss, er intet annet enn imponerende arbeid, skriver Bjørn i en epost til VG.