Ozzy Osbourne til Norge på sin siste turné

Rockelegenden stopper innom Tons of Rock i Halden på sin avskjedsturné.

68-åringen skal i 2018 reise verden rundt for å takke for seg. Den norske fansen kan vente seg avskjed fra Osbourne 20. juni når heavy metal-rockeren stopper innom Halden.

Nesten nøyaktig to år etter Black Sabbath sto på Fredriksten festning under samme festival, returnerer Ozzy Osbourne. For to år siden var det bandet som tok farvel, neste år takker Osbourne for solokarrieren.

– Dette er svære saker. Han kunne valgt å sette opp en stor arenakonsert, men velger å komme tilbake til oss på Fredriksten festning, sier bookingsjef Jarle Kvåle i en pressemelding.

– Vi har hatt gåsehud siden vi fikk bekreftelsen.

VGs anmelder ga Black Sabbath en firer på terningen etter konserten i 2016.

I snart fem tiår har Osbourne holdt koken, og han har over 2500 konserter bak seg. Selv om det blir den siste turneen, utelukker ikke legenden at det blir flere konserter siden, ifølge pressemeldingen. Det er ventet at avskjedsturneen varer ut i 2020.

På scenen skal også gitarist Zakk Wylde, bassist Blasko, Tommy Clufetos på trommer og Adam Wakeman på keyboard.

