Oslo kommune klager på henleggelsen av Monolitten-hærverk

Kulturetaten i Oslo kommune klager på politiets henleggelse av hærverk på Monolitten i Frognerparken under en NRK-innspilling.

Kommunen anmeldte i mai NRK for grovt skadeverk på Monolitten i Frognerparken i forbindelse med et TV-program. Bakgrunnen for anmeldelsen var innspillingen av programmet «På tro og Are» da det ble sølt olje og salt på og rundt den berømte søylen for å gjenskape et ritual.

Oljen ble tråkket utover monolittplatået og trakk ned i steinen. Dette etterlot seg flekker, ifølge Kulturetaten.

I begynnelsen av oktober fikk etaten beskjed om at politiet hadde henlagt anmeldelsen etter bevisets stilling. Kulturetaten klager nå på denne henleggelsen.

– Vi ønsker med en klage å få fram alvorligheten av å utføre skadeverk på et fredet kulturminne, sier Jarle Strømodden, museumsleder ved Vigeland-museet.

Vigeland-museet forvalter Vigelandsanlegget i Frognerparken. Verken Kulturetaten eller museet var kontaktet i forkant av NRK-innspillingen.