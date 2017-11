Oselie (14) vant årets MGPjr

14 år gamle Oselie Henden gikk av med seieren under årets MGPjr.

Vinnerlåten «Verda vår» har 14-åringen tidligere fortalt at ble til inspirert av flyktningkrisen, skriver NRK.

Låten handler om at man ikke skal slutte å bry seg.

– Alle håper jo på å vinne, jeg unner alle sammen og vinne, men det ble meg, sa Oselie etter at seieren var annonsert.

15.000 personer hadde samlet seg for å se finalen i MGPjr lørdag kveld, hvor de ti finalister konkurrerte om førsteplassen.

De fire bidragene i superfinalen var Ella med «Pop Drop Dab», Eirik med «Her for deg», Magnus med «Alt er herlig», og så klart kveldens vinner; Oselie med «Verda vår».

Før finalen uttalte 14-åringen til NRK Sogn og Fjordane at hun ikke var nervøs:

– Nei, for jo flere, jo bedre, sa hun.

Hun var mer enn fornøyd med bare å ha kommet til finalen:

– Det å få komme hit er som å vinne, å oppleve dette eventyret. Det har vært så kjekt her at jeg nesten ikke vil at det skal ta slutt, sa hun til NRK.

Musikkonkurransen for barn ble avholdt for første gang i 2002, og ble i år ledet av programleder Nicolay Ramm og Mikkel Niva.