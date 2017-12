Obama-invitasjon kan gi trøbbel for Harry og Meghan

Tidligere president Barack Obama og kona Michelle er gode venner med prins Harry og Meghan Markle. Men å invitere dem til det kongelige bryllupet i mai er kanskje ikke så lurt.

Prins Harry kommer godt overens med Obama-paret. De var hedersgjester under Invictus games, et veldedighetsevenement prins Harry arrangerer, og Barack Obama er gjesten når prinsen er gjestepgrogramleder for BBC Radio 4 Today.

Det ville dermed vært naturlig for Harry og Meghan å invitere dem til bryllupet i Windsor 19. mai.

Men ifølge en ikke navngitt høytstående britisk regjeringskilde vil en invitasjon føre til mye nerver i den britiske regjeringen.

– Trump vil reagere veldig dårlig hvis Obamaene blir invitert i kongelig bryllup før han selv får møte dronningen, sier han ifølge The Sun.

Det er nemlig svært lite trolig at Harry og Meghan kommer til å invitere den sittende amerikanske presidenten, Meghan Markle har uttalt seg negativt om Trump på sosiale medier i forbindelse med valget i fjor, skriver The Sun.

SKAL GIFTE SEG: 19. mai står bryllupet mellom amerikanske Meghan Markle og prins Harry i St. George's Chapel i Windsor. Foto: Alastair Grant , AP

Forholdet mellom Storbritannia og USA på topplan er ikke det beste etter at statsminister Theresa May kritiserte Donald Trump for å videresende en melding på Twitter fra den høyreradikale gruppen Britain First. Statsministeren omtalte Britan First som «en hatefull organisasjon».

Det kongelige bryllupet er ingen statshendelse, så den britiske regjeringen har dermed ikke noe annet enn en rådgivende rolle hva gjelder gjestelisten.

