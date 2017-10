Yama Wolasmal spurte Nina Owing om tips for tolv år siden - nå blir de kolleger

Forrige uke ble det annonsert at Yama Wolasmal tar over for Jon Gelius i Dagsrevyen, som han skal lede med Nina Owing. De to møttes for første gang da Wolasmal var drosjesjåfør.

– Nå tolv år senere skal vi jobbe sammen, så det er litt sprøtt å tenke på, sa Yama Wolasmal i programmet «Egentid» i P1 mandag kveld.

Wolasmal forteller om den gang han var student og jobbet som frilansjournalist. Oppdragene var få, og den da 23 år gamle mannen jobbet som drosjesjåfør for å sikre nok inntekter.

– Plutselig så jeg en kjent kunde i baksetet da, som skulle opp til Nordstrand. Jeg så i sladrespeilet at det var Nina Owing. Jeg gjorde store øyne og ble helt starstruck, forteller programlederen.

Jon Gelius: Slutter i «Dagsrevyen»

Han benyttet muligheten til å lære fra noen som hadde vært i gamet en stund, og satte i gang en spørrerunde med passasjeren sin.

– Jeg bombarderte Nina, stakkars, med spørsmål om hvordan jeg kunne slå gjennom som journalist. Jeg prøvde så godt jeg kunne og fikk ikke oppdrag. Og hun, sjenerøs som hun er, øste av kunnskapene sine og ga meg tips og råd på vei opp til Nordstrand fra Oslo sentrum, minnes Wolasmal.

Vigdis Hjorth: Fikk alkoholforbud til «Dagsrevyen» var over

Nå går han altså over til Dagsrevyen som kan skal lede sammen med Owing. Han meldte overgang til NRK Nyheter tidligere i år etter å ha vært reporter og utenriksreporter for TV 2 i over 10 år.