Norsk operastjerne: – Lei av kåte opera-gubber med makt

Allerede før #metoo-kampanjen skjøt fart, skrev Eir Inderhaug (45) et stykke om sine egne opplevelser rundt seksuell trakassering.

Bakom operahusenes storslåtte fasader er det tøffe liv som leves. Mange steder utkjempes kampen om rollene like gjerne i sengen som på scenen.

– #metoo er i aller høyeste grad aktuell her også.

Det hevder den profilerte norske operastjernen Eir Inderhaug. Hun har lang fartstid fra operascener over hele Europa.

– Jeg er så lei av kåte gubber med makt, sier Inderhaug til VG.

Selv har hun vært med på å aktualisere problemstillingen med et selvskrevet stykke «Jeg ER Lucia», som Bentein Baardson har regissert og som tidligere har vært satt opp både på Den norske opera og på Kulturhuset Kilden i Kristiansand. I januar står Trondheim og Olavshallen for tur.

– Lucia blir brukt og misbrukt av mektige menn til å oppgi seg selv og sitt - og gjøre ting hun egentlig ikke vil. Hun får til og med beskjed av sin egen agent om å ligge med dirigenten for å beholde en rolle. Du skal ikke se bort i fra at dette kan skje i virkelighetens operaverden også, sier Eir Inderhaug.

BRUKT OG MISBRUKT: –Lucia blir brukt og misbrukt av mektige menn til å oppgi seg selv og sitt - og gjøre ting hun egentlig ikke vil. Hun får til og med beskjed av sin egen agent om å ligge med dirigenten for å beholde en rolle, sier Eir Inderhaug om sin rollefigur og trekker klare paraleller til #metoo-kampanjen Foto: Dag Jenssen

Hun karakteriserer «Jeg ER Lucia» som et dypdykk inn i operagalskapen Samtidig er denne minioperaen også et oppgjør mektige menn, dirigenter og regissører fra nettopp operaens verden som har utnyttet og misbrukt kvinner som har kjempet for roller og oppmerksomhet.

– Med tanke på alt som nå skjer rundt #metoo-debatten, føler jeg faktisk at jeg har vært forut for min tid, sier Inderhaug.

Hun er sopran og har etablert seg som en av de fremste norske sangerne og gjør seg bemerket på operascener rundt om i Europa. Rollen som Gepopo og Venus i Le grand macabre har hun sunget med stor suksess ved Komische Oper i Berlin, Det Kongelige Teater i København og Den Norske Opera & Ballett. I 2014 ble hun tildelt Kritikerprisen.

Eir Inderhaug er også kjent for sin tolkning av Gudrun i Spelet om Heilage Olav, og Solveig i Peer Gynt-spelet på Gålå. Fremover venter roller ved operaen i Malmø, Zürich og La Monnaie i Brussel.

– Det finnes utallige historier om kvinner som rett og slett må ligge seg til roller. Presset er stort. Mange kvinner blir utnyttet. Mange av dem vet om det, noen byr kanskje på seg selv også. Men de har ikke så mye valg. Noen må jobbe for livet, bokstavelig talt. De tør ikke si nei. Det gjelder ikke minst de som kommer fra land i Øst-Europa. Det er det mange som vet å utnytte, sier Inderhaug.

– Det er kanskje ikke så mye av det i Norge, ihverfall har ikke jeg hørt så mye om det, men nedover i Europa er det svært vanlig. Jeg har sett og opplevd mye av dette i Tyskland for eksempel, fortsetter hun.

Mange ganger er hun fryktelig lei av alt som handler om opera, nye oppsetninger, roller det skal kjempes om.

– Dirigenter som sender deg blikk og mer enn antyder at mye kan løses dersom du blir med på hotellrommet hans. Vi er ferskvare hele tiden som kan gå ut på dato når som helst. Vi er sårbare, akkurat som Lucia i mitt stykke. Det er det mange som vet å utnytte, fortsetter Inderhaug som understreker at nettopp derfor er det kanskje viktig og beholde en stamme med fast ansatte sangere ved den Norske Opera som kan stå opp for en slik ukultur hvis nødvendig, uten å bli arbeidsledig.

Kraftuttrykkene ligger like under overflaten når hun skal karakterisere en bransje hun har viet hele sitt voksne liv til.

– Av og til er dette er en drittbransje, med en snobbete fasade. Opera skal jo være så fint og flott, men er slett ikke noe bedre enn noe annet når vi kommer til overgrep og det å utnytte sårbare kvinner. Det spilles på sex, det spilles på kjønn. Det er så åpenbart og det er så trist å se, det er så trist å oppleve, sier Eir Inderhaug

Men samtidig er hun stolt over stykket sitt, over at hun på denne måten noen grad klarer å rette søkelyset mot operagalskapen, seksuelle overgrep og misbruk av kvinner som så gjerne vil gjøre en karriere, få nye roller. «Eir Inderhaugs forestilling er både sanglig virtuos og utfordrer tilskueren ved å by på mange lag av mening», skrev Ballade i sin anmeldelse av stykket.

– Heldigvis er jeg i en posisjon hvor jeg spiller for å ha det gøy. For meg er det ingen desperat kamp for å overleve. Kanskje er jeg til og meg for gammel til at jeg er «interessant» for disse kåte gubbene. Jeg kan reise hjem til Norge, jeg trenger ikke dette. Mange ganger har jeg bare lyst til å si «fuck you» - og gjøre noe helt annet.

Henrik Engelsviken er tillitsvalgt for de fast ansatte solistene ved Den Norske Opera, Han forteller at han opp gjennom årene har hørt mye snakk om kolleger som har opplevd seksuell trakassering, men ikke i det omfanget som blant blir omtalt i Aftenposten torsdag.

TILLITSVALGT: Henrik Engelsviken er operasanger og tillitsvalgt for de fast ansatte solistene ved Den Norge Opera. Foto: Janne Møller-hansen , VG

– Men det er ingen saker som er av nyere dato - og det er heller ingen som har resultert i formelle klager. Det har vært uoffisielle saker. Vi har visst at dette har vært et stort problem, men ikke så stort som det som avdekkes nå. Samtidig er det ikke så rart at dette er mer utbredt i vår bransje, sier Engelsviken til VG.

Han påpeker at det skyldes flere faktorer.

– Det er mye bruk av midlertidighet og åremål som skaper usikre forhold. Et hierarki med operasjefer, dirigenter og andre på toppen, har en helt annen makt over utøverne. Uten trygghet for jobb og karriere er det mange som aldri tør å si i fra. Vi har jo merket en fryktkultur her på operaen - og det gjelder særlig de som bare har åremål. Men samtidig vil jeg understreke at operaen har hatt - og fortsatt har - gode rutiner for dette, sier Engelsviken.

Han forteller at det er få som tør å stå opp i mot en dirigent eller regissør.

– Sangerne er avhengig av å reise rundt i Europa og synge. Det er små forhold i bransjen, også internasjonalt. Alle på toppen kjenner hverandre. Man gjør ikke mye opposisjon mot disse uten at det får konsekvenser. En telefon kan være nok. Alt de trenger å gjøre er å dra «kunstnerkortet», hvor man rett og slett bare kan skylde på at de ikke er flinke nok, sier Engelsviken.