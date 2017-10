Nordmann har låten i Kidman-trailer: – Som å vinne i lotto

I traileren til «How to Talk to Girls at Parties», som har stjerner som Nicole Kidman og Elle Fanning på rollelisten, hører du låten til Arne-John Rauan. Eller Bellman som er artistnavnet.

Traileren til filmen, hvor et romvesen forelsker seg i et menneske, blir akkompagnert av Rauans kjærlighetslåt «Can You Feel It».

– Det er kjempekult, sier larvikingen til VG på telefon.

BELLMAN: Arne-John Rauan ga ut sitt fjerde album, «Morphology», i år. Han beskriver musikken som melankolsk drømmepop. Foto: Privat

Låten ble pitchet inn som låt til traileren for et halvt år siden, og musikeren hadde egentlig slått fra seg tanken om at den kom til å bli valgt. Så kom beskjeden for noen dager siden.

– Jeg ble jo overveldende glad. Jeg tenkte at det sikkert ikke hadde blitt noe av. Da jeg fikk beskjeden var det bare å sprette champagnen, det var som å vinne i lotto, forteller han.

Selv om Rauan har holdt på som musiker i ti år, er det å ha soundtracket i en trailer på den størrelsen som et lite gjennombrudd å regne. For Bellman er et ganske ukjent navn i Norge – foreløpig.

– Vi har gjort en del her i Norge, men kanskje mer i utlandet, forteller han.

Spesielt i Asia har Bellman gjort flere konserter, og blant annet hatt låten i en reklamekampanje i Sør-Korea.

Filmen, hvor Elle Fanning spiller forelsket romvesen og Nicole Kidman spiller punkerdronning, har premieredato 1. desember.

Slik hørtes det ut da Bellman besøkte VG i 2009: