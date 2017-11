Nick Carter ut mot voldtektsanklage: – Jeg er sjokkert

Backstreet Boys-stjernen Nick Carter avviser beskyldningene fra sangeren Melissa Schuman om at han skal ha voldtatt henne.

I et langt innlegg på sin egen blogg hevder Schuman, som er tidligere medlem i popgruppen Dream, at hun ble voldtatt av Carter i 2002. Da var hun 18 år gammel og han 22.

Nick Carter avviser beskyldningene og sier til kjendisnettstedet TMZ at de to aldri har hatt sex uten hennes samtykke.

– Jeg er sjokkert og trist over Ms. Schumans beskyldninger. Melissa har aldri uttrykt overfor meg, hverken da vi var sammen eller senere, at vi gjorde noe som hun ikke samtykket til, svarer Carter.

– Viste alltid respekt

– Vi spilte inn en sang sammen og opptrådte sammen, og jeg viste alltid respekt for og var støttende overfor Melissa både personlig og profesjonelt, fortsetter han.

Ifølge Schuman skal Carter ha tvunget henne til å ha sex med ham i leiligheten hans i Santa Monica.

Hun hevder hun fortalte sin manager om hva som hadde skjedd, og skriver at hun fikk til svar at Carters advokater var for mektige, og at det ville skade hennes karriere dersom hun anklaget Carter offentlig.

Oppfordrer andre til å fortelle

Schuman, som avslutter blogginnlegg med «#MeToo», skriver at hun følte seg forpliktet til å fortelle om det angivelige voldtekten.

– Jeg føler jeg har en forpliktelse til å stå frem, med håp og intensjon om å inspirere og oppfordre andre ofre til å fortelle sin historie, skriver hun.

Boyband-stjernen hevder at Schumans beskrivelse av hva som skjedde er ny for ham.

– Dette er det første jeg hører om disse beskyldningene, nærmere to tiår senere. Det strider mot min natur og alt jeg holder kjært og bevisst å skade noen eller utsette dem for ubehag, sier han.

Backstreet Boys hadde sin storhetstid på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, men de har holdt det gående stort sett siden da.

Bandet feiret 20-årsjubileum i 2013, og året etter holdt de ikke mindre enn tre konserter i Norge.