Netflix kutter alle bånd til Kevin Spacey etter anklager om sex-trakassering

Strømmetjenesten sier de ikke vil være involvert i suksesserien «House of Cards» så lenge Kevin Spacey er med.

Nyhetene kommer etter en rekke beskyldninger mot Oscar-vinneren de siste dagene. Etter at skuespilleren Anthony Rapp forrige uke beskyldte «House of Cards»-stjernen for å ha forgrepet seg på ham i 1986, har flere anklaget Kevin Spacey for trakassering og overgrep.

Spaceys reaksjon: – Velger å leve som en homofil mann

Deriblant åtte nåværende og tidligere «House of Cards»-ansatte, som hevder han jevnlig har utsatt andre på arbeidsplassen for seksuell trakassering. Fredag ettermiddag ble det også klart at britisk politi starter etterforskning etter at en mann hevder å ha blitt seksuelt misbrukt av Spacey i London i 2008. Spacey var da sjef for Old Vic Theatre.

Kun timer senere bekreftet Netflix natt til lørdag norsk tid at de kutter alle bånd til den amerikanske skuespilleren.

– Netflix vil ikke være involvert i fremtidig produksjon av «House of Cards» som inkluderer Kevin Spacey. Vi vil fortsette å jobbe med MRC for å evaluere vår strategi med serien. Vi har også besluttet at vi ikke vil gå videre med utgivelsen av filmen «Gore», som har Kevin Spacey i hovedrollen og som produsent, heter det i en uttalelse fra strømmetjenesten.

Like etter bekreftet også produksjonsselskapet MRC at de har suspendert skuespilleren med umiddelbar virkning.

Tidligere i uken ble det kjent at «House of Cards» setter punktum etter neste sesong, og at innspillingen av den siste sesongen er utsatt på ubestemt tid i kjølvannet av anklagene mot skuespilleren.

Ifølge New York Post vil Spaceys karakter, president Frank Underwood, skrives ut av den sjette sesongen.

Anmeldelsen av sesong 5: «House of Cards» er great again!