Netflix kutter alle bånd til Kevin Spacey etter anklager om sex-trakassering

Strømmetjenesten sier de ikke vil være involvert i suksesserien «House of Cards» så lenge Kevin Spacey er med.

Det har stormet rundt Oscar-vinneren de siste dagene. Det hele begynte da skuespilleren Anthony Rapp forrige uke beskyldte «House of Cards»-stjernen for å ha forgrepet seg på ham i 1986.

Like etter ble det klart at «House of Cards» setter punktum etter neste sesong, noe som skal ha vært planlagt lenge før de nye skandaleoppslagene. Men senere bekreftet Netflix at innspillingen av den siste sesongen ble utsatt på ubestemt tid i kjølvannet av anklagene mot skuespilleren.

Men nå går strømmetjenesten enda lenger, og bekrefter at de kutter alle bånd til den amerikanske skuespilleren.

– Netflix vil ikke være involvert i fremtidig produksjon av «House of Cards» som inkluderer Kevin Spacey. Vi vil fortsette å jobbe med MRC (produksjonsselskap) for å evaluere vår strategi med serien. Vi har også besluttet at vi ikke vil gå videre med utgivelsen av filmen «Gore», som har Kevin Spacey i hovedrollen og som produsent, heter det i en uttalelse fra strømmetjenesten.

Nyheten kommer kun timer etter at åtte nåværende og tidligere «House of Cards»-ansatte kom med beskyldninger mot Spacey. De hevdet han jevnlig har utsatt andre på arbeidsplassen for seksuell trakassering, og at han skapte et «giftig» miljø.

Fredag ettermiddag ble det også klart at britisk politi starter etterforskning etter at en mann hevder å ha blitt seksuelt misbrukt av Spacey i London i 2008. Spacey var da sjef for Old Vic Theatre.