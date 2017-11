NBC sparker profil etter klager om «upassende seksuell oppførsel»

TV-kanalen handlet raskt etter at det kom en detaljert klage på Matt Lauer mandag kveld.

Lauer er en av programlederne for det svært populære frokost-TV programmet «Today Show», som «alle» amerikanere våkner til hver dag.

Etter å ha mottatt en grundig klage på det Hollywood Reporter beskriver som «upassende seksuell oppførsel» mandag kveld fra en av hans kolleger, har NBC bestemt seg for å avslutte hans engasjement.

Les også: Skogen Lund om seksuell trakassering:– Det var nesten mer ydmykende at ingen andre sa noe

Lauer hadde signert en ny toårig arbeidsavtale i 2016 til en verdi av 20 millioner dollar. NBC har selv dekket nyheten. I et notat til medarbeiderne skriver NBC-sjef Andrew Lack at klagen førte til en grundig undersøkelse, og avslørte «klare brudd på selskapets standarder».

Dette er den første klagen kanalen har mottatt på Lauer, som har vært i programlederstolen siden 1997. Men Lack skriver i notatet at det er grunn til å tro at hendelsen ikke er den eneste.

– Det viktigste for oss er å skape et arbeidsmiljø hvor alle føler seg trygge og beskyttet, og at brudd på reglene vil få konsekvenser, uansett hvem som bryter reglene.

Lauer er ikke den første TV-profilen som sparkes etter #metoo-avsløringene rundt Harvey Weinstein startet tidlig i oktober. I forrige uke ble talkshowverten Charlie Rose sparket fra CBS News, PBS og Bloomberg.

Lauer har ennå ikke uttalt seg etter sparkingen.