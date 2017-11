David Cassidy er død

Artisten ble 67 år gammel.

I helgen ble det kjent at 70-tallstjernen lå i kunstig koma med organsvikt, og at familien hadde samlet seg rundt ham på sykehuset. Natt til onsdag norsk tid bekrefter hans talsperson at 67-åringen er død.

– David døde omringet av de han elsket, med glede i hjertet og fri fra smerten han har lidd av så lenge, sier talspersonen i en uttalelse på vegne av familien.

Ifølge TMZ trengte 67-åringen en ny lever for å overleve, men dette skal ikke ha vært aktuelt fordi han uansett ikke ville ha overlevd operasjonen.

Åpen om demens: Falt på scenen og glemte teksten

Cassidy ble superstjerne da han fikk rollen som Keith Partridge i TV-serien «The Partridge Family» i 1970, som handlet om en musikalsk familie.

Samtidig lanserte han en solokarriere som artist, og med låter som «Cherish», «Doesn't Somebody Want To Be Wanted», «Rock Me Baby» og «Could It Be Forever» gjorde han stor internasjonal suksess.

I et intervju med magasinet People tidligere i år, uttalte Cassidy at han lider av demens. Han har også snakket åpent om flere år med alkoholproblemer.