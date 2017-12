Voldtektssak mot rapperen Nelly henlagt

Aktoratet har bestemt seg for ikke å inngi stevning etter at kvinnen som anklaget Nelly for voldtekt nektet å bistå i saken.

Cornell Iral Haynes Jr. (42), kjent som artisten Nelly, ble i oktober arrestert i Washington, anklaget for voldtekt av en kvinne. Hun hevdet å ha blitt voldtatt av rapperen på hans turnébuss. Nelly ble nødt til å avlyse en konsert, men ble løslatt uten kausjon senere samme dag.

Nå er det klart at saken er henlagt, melder E! News.

– Politiet responderte på og etterforsket en anklage om seksuelt overgrep som involverte Haynes, sier en talsperson for King County Prosecuting Attorney’s Office i en uttalelse.

– Imidlertid informerte saksøkeren gjennom sin advokat, bare dager etter at hun hadde avgitt forklaring til politiet, at hun ikke ønsket å medvirke i rettsforfølgelsen eller etterforskningen av Mr. Haynes, står det videre ifølge E! News.

PÅ TURNÉ: Nelly før en konsert i Irbil i Nord-irak i mars 2015. Foto: Seivan M. Salim , AP

Kvinnen hadde ringt nødtelefonen om natten og rapportert et seksuelt overgrep begått av rapperen kjent som Nelly i den parkerte turnébussen hans, ifølge Auburn politikontor. Da hadde artisten opptrådt på White River amfiteater noen timer tidligere.

Nelly var raskt ute med å avvise anklagene på Twitter, og advokaten hans kalte umiddelbart anklagen falsk.