Stjerneprodusent David Foster (67) svermer for 34 år yngre popstjerne

Fem måneder etter skilsmissen fra «Hollywood-fruen» Yolanda Hadid (53), skal David Foster (67) ha falt for «Idol»-stjernen Katharine McPhee (33).

Foster og kvinnen som angivelig er hans nye flamme, spradet opp den røde løperen sammen lørdag. Anledningen var 30-årsjubileet til David Foster Foundation i Vancouver i Canada.

De to har selv ikke uttalt seg om den angivelige romansen, men Fosters datter Erin Foster (35) sier til People at hennes far er en «håpløs romantiker», og at de har kjent McPhee «veldig lenge»:

– Katharine er fantastisk. Vi liker henne kjempegodt. Hvis han er lykkelig, er vi lykkelige.

Foster og McPhee skal også ha blitt avbildet arm i arm i Brentwood i Los Angeles i forrige uke.

EKSKONE: Yolanda Hadid og David Foster i New York i 2015. Foto: AP

Musikkmogulen har vært gift fire ganger, senest med «The Real Housewife»-stjernen Yolanda Hadid – mor til supermodellene Gigi (22) og Bella Hadid (21).

TV-seerne har de siste årene fått følge Foster og Hadids kjærlighetshistorie tett. Også bruddet var tema i realityserien. Paret ble skilt i mai, og det var Foster som brøt ut av forholdet.

McPhee på sin side ble skilt etter åtte års ekteskap i fjor.

Foster er blant verdens desidert mest berømte musikkprodusenter. Den kanadiskfødte 67-åringen har jobbet med artister som The Bee Gees, John Lennon, Chicago, Celine Dion, Josh Groban, Barbra Streisand, Kenny Rogers, Whitney Houston, Haith Hill, Dolly Parton, Madonna og Natalie Cole – bare for å nevne noen.

Det var Foster fikk Josh Groban til å spille inn Rolf Løvlands «You Raise Me Up», som gikk rett til topps på Billboard-lista i USA i 2003. Han hadde også et møte med norske Angelina Jordan (11) for to år siden.

Foster har jobbet med Katharine McPhee gjentatte ganger etter at hun ble nummer to i «American Idol» i 2006 – med en låt signert norske Hanne Sørvaag (37), så de er gamle kjente. McPhee har ingen barn, men Foster har fire barn fra sine to første ekteskap.

