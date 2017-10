«The Voice»-aktuelle Jeremaya valgte musikken etter dødskrasj

Jeremaya Abraham John (32) håper på gjennombrudd Norge, men vet han må leve med smerter hele livet.

Nå satser han alt i «The Voice», og i kveld skal han i ilden i såkalt «knockout».

– Jeg er overrasket over å ha kommet så langt og beæret over å konkurrere mot alle disse unge, flinke folka. Sammenlignet med dem er jeg en eldre herre, ler han.

– For å være ærlig – dette betyr alt. Jeg er normalt ikke nervøs på scenen, men i «The Voice» kjenner jeg skikkelig på nervene. Derfor er jeg også redd for å snakke norsk. Jeg føler jeg ikke yter språket rettferdighet, sier han på engelsk til VG når vi møter ham på en kafé i Oslo.

Jeremaya kommer opprinnelig kommer fra Abu Dhabi, men har bodd i Stavanger siden 2014.

FORBILDE: Jermaya og Jimmy Page på en festival for noen år siden. Foto: PRIVAT

Han har levd av musikken i flere år, både som trommis og vokalist, og kan skilte med å ha varmet opp for storheter som Robert Plant, The Prodigy, Incubus, Iron Maiden, The Killers og Stone Temple Pilots. Det skyldes at et band han turnerte med, vant en konkurranse i 2007.

– Dermed fikk vi varme opp på Dubai Rock festival. Det var helt sprøtt. Jeg fikk henge med mitt store trommisidol Jose Pasillas i Incubus. Lenge satt jeg ved siden av ham og skravlet uten å vite at det var han som skjulte seg under capsen. Da jeg skjønte det, fikk jeg hetta, ler han.

Noen år senere fikk Jeremaya og bandet Juliana Down varme opp for Kings of Leon og Earth Wind and Fire i Dubai. Senere samme år varmet han og Bull Funk Zoo opp for Sting. Og han har møtt et annet stort forbilde, Led Zeppelin-legenden Jimmy Page, og fått «hengt med ham».

HÅPEFULL: Jeremaya, her i Oslo tidligere i uken, satser på å gå videre i «The Voice». Foto: Terje Bringedal , VG

Men det har ikke alltid ligget i kortene at Jeremaya skulle jobbe med musikk. En konservativ familie full av ingeniører hjemme i Abu Dhabi forventet at han skulle studere. Selv om Jeremaya hadde levd og åndet for musikk siden han var smågutt, falt valget på elektronikk og kommunikasjonsteknikk.

SYKESENG: Jeremaya er avhengig av fysioterapi etter ulykken. Foto: PRIVAT

Alt forandret seg en dag i 2005. Jeremaya satte seg bak rattet i bilen sin sammen med to kamerater. Ferden endte i en kraftig smell med en motorsykkel.

– Motorsyklisten kjørte rett inn i bilen min. Han døde på stedet. Mannen som satt bakpå, døde to dager senere. De hadde ikke hjelmer. Selv ble jeg slengt ut gjennom bilvinduet og fløy mange meter før jeg landet på halve siden av ansiktet på asfalten. Jeg var bevisstløs i 15 minutter, forteller Jeremaya.

Hans egne passasjerer slapp uten alvorlige skader.

Jeremaya lå lenge på sykehus og husker ingenting fra den første uken, men har en erindring om at han hadde på seg en hvit, blodig t-skjorte.

– Og noen ganger husker jeg smellet. Jeg sliter med posttraumatisk stress og må leve resten av livet med smerter i nakken og nerveskader ut i arm og i bryst. Det føles som om jeg har en knivspiss mot nakken konstant. Legene ville operere meg, men det tør jeg ikke. Jeg er redd for at jeg da ikke kan spille trommer, sier Jeremaya.

En konsekvens etter det som skjedde, er at han alltid må bruke øreklokker for å dempe lyden når han selv spiller trommer.

– Ellers kan lyden trigge traumer, forklarer «The Voice»-håpet.

PLASTER: Jeremaya bruker disse plastebandasjene for de kroniske smertene. Foto: PRIVAT

Jeremaya må gå til fysioterapi jevnlig og bruker store plasterbandasjer. Men traumene til tross – ulykken var en stor vekker for Jeremaya – som opprinnelig het Jerry.

– Jeg byttet navn til Jeremaya etter bilkrasjen. Det første navnet fikk jeg fikk fordi familien mente jeg lignet Jerry i «Tom og Jerry». Som barn lignet jeg også Dumbo – med store ører, smiler han og legger til:

– Jeg følte meg aldri som Jerry. Jeg ville hete Jeremaya og jobbe med musikk på heltid. Så da byttet jeg navn. Jeg føler meg velsignet som er i live, så da valgte jeg å satse på musikken. Familien min sliter fortsatt med valget mitt, fordi de forbinder musikerlivet med en usunn livsstil. Men jeg trener og lever sunt.

I Dubai traff han ofte norske turister, og til slutt var det en norsk kjæreste som gjorde at han bestemte å flytte til Norge. Forholdet tok slutt like før han skulle reise, men Norge ble hans nye hjemland likevel. Det angrer han ikke på.

BARNEBILDE: Jeremaya het Jerry før – og minnet om musen i «Tom og Jerry». Men han fikk også kallenavnet Dumbo. Foto: PRIVAT

– Jeg var lei av å leve i en så stor by, og jeg var ikke på noe godt sted i livet. Presset fra familien gjorde det også vanskelig. I dag har vi et godt forhold. Mamma skjønner at jeg er lykkelig her, hvor jeg lever av musikk på heltid. Dessuten savnet jeg fjell og natur. Og norske jenter er så vakre. Jeg har hatt to norske kjærester etter at jeg kom hit, men er singel nå, røper han.

– Dette er hjemme for meg. Jeg er en brun viking, sier han og smiler.

32-åringen nyter å få jobbe med mentor Morten Harket (58).

– Jeg er spirituell og tror på energier. Det gjør Morten også.

Jeremaya har i tillegg gitt ut en EP og spilt inn musikkvideo laget av stjerneregissør Reinert K. «Ray Kay» Olsen (39). Låten «Everything About You» kom i fjor og er et samarbeid med kameraten Børge Gjertson Våge (33).

– Det var litt tilfeldigheter som spilte inn for vårt møte med Ray Kay, men det endte som en drøm.