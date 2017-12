Ed Sheeran: Jeg elsker Corbyn

Popstjernen Ed Sheeran (26) betror at han er en svært stor beundrer av den omstridte Labour-lederen Jeremy Corbyn (68).

– Jeg elsker Corbyn. Jeg elsker alt ved ham, sier Sheeran til Sunday Times ifølge medier som NME.

Sangeren sier at selv om han ikke aktivt har stått frem som Corbyn-supporter tidligere, har han regnet med at fansen har forstått hvor han står politisk ved å lytte til låttekstene hans.

– Hvis man kjenner meg som person og lytter til musikken min, er det mulig å gjette at han er en person jeg virkelig digger, sier 26-åringen – kjent for hitlåter som «Shape Of You» og «Perfect».

Sheeran fortsetter med å ramse opp det han mener er Labour-lederens kvaliteter:

– Han bryr seg om andre mennesker, og han har omtanke for alle samfunnslag, raser og generasjoner. På den måten ble jeg selv oppdratt – vi trenger flere mennesker som har omsorg for andre.

Corbyn tilhører venstresiden i partiet. Han blir ansett for å være en «68-er», en radikaler og er blitt kraftig kritisert for å ha for venstrevridde standpunkt, spesielt om den økonomiske politikken.

Til tross for hyllesten av Corbyn forklarer Sheeran at han styrer unna politiske tekster i sangene sine, fordi han tror at fanen ikke ville like det.

– Jeg har politiske synspunkter, men det er nok ingen av dem som som kjøper mine plater, som grubler over hvor jeg egentlig står politisk. Folk kjøper musikken min for å ha noe å sette på når de skal kline, sier Sheeran og legger til at han utfører sin samfunnsplikt og stemmer, men at han ikke vil fortelle andre hva de skal gjøre.

Sheeran ble nylig hedret av prins Charles med «Order of the British Empire» (OBE), for sin innsats for musikken i Storbritannia, og for sin veldedige innsats.

