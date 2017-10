FORNEBU (VG) Det ble Adam Douglas som gikk av med seieren i årets «Stjernekamp», mot Didrik Solli-Tangen.

En tydelig preget Adam Douglas kunne smile etter å ha gått av med seieren i årets finale.

– Takk! Det er helt utrolig at dette skjedde. Det er insane! Dette skjedde! Jeg kunne aldri trodd det, sa Douglas til VG kort tid etter seieren var et faktum.

Hva føler du nå?

– Mye. Jeg har ikke ord for det. Jeg skjønner ikke det som skjedde, jeg forsto det faktisk ikke. HELT fantastisk!

En oppsummering av sesongens terningkast viste at VGs anmelder har blitt mest imponert av Adam Douglas i årets «Stjernekamp».

Det er han ikke alene om - i kveld imponerte Douglas tv-seerne da det virkelig gjaldt.

– Dette er stort!

Douglas' foreldre hadde tatt veien fra USA for å være tilstede under lørdagens finale.

– Gratulerer, Adam! Dette er stort!, sa Douglas' far mens han omfavnet sønnen.

– Det er veldig stort og rørende å ha foreldrene mine her, fortalte vinneren.

Han flyttet til Norge for kjærligheten, og i kveldens finale fortalte han at det å drømme om å bli musiker var tøft for Douglas' mor og far å forstå.

– Det har vært vanskelig... å endelig bli akseptert av foreldrene sine, det er stort, uansett hvem du er. Men jeg er veldig stolt av å ha de her, og jeg vet at de er veldig stolt av meg. Det er drømmen, sa Douglas til VG.

Imponerte dommerne

De to finalistene sang tre sanger hver lørdag kveld. Adam Douglas valgte «False Alarm», «I Once Was An Honest Guy» og «Try A Little Tenderness», mens Didrik Solli-Tangen sangg sin egen «My Heart Is Yours», Tårnarien fra Puccinis opera «Tosca» og «The Sun Always Shines on TV».

FINALISTENE: Didrik Solli-Tangen (t.v.) og Adam Douglas innledet finalen i fellesskap. Foto: Frode Hansen , VG

Solli-Tangen var nervøs i forkant av fremføringen av hans egen «My Heart Is Yours», som han representerte Norge med i Melodi Grand Prix i 2010.

– Jeg er en sucker for lange toner, og dette er helt magisk. Didrik og jeg har en ting felles, og det er å være helt i bånn i Grand Prix, for så å stå i Stjernekamp. Dette var revansje, og en magisk versjon, sa fagdommer og fjorårsvinner av Stjernekamp, Knut Anders Sørum, etter Solli-Tangens fremførelse.

Som siste sang valgte Douglas seg altså «Try A Little Tenderness» av Otis Redding - kun fordi han lenge hadde ønsket å synge den.

– For en kontroll og dynamikk du viser her, rett og slett imponerende. Du leker, og det er et perfekt punktum for Stjernekamp-høsten, egentlig. Her er det rett ut bare råe, menneskelige følelser, sa dommer Thomas Feldberg etter Douglas' fremførelse.

Den fikk også gode skussmål av VGs anmelder.

Douglas har danket ut ni andre kjente artister i høst. Førstemann ut ble Hilde Lyrån, mens Ida Maria måtte ta til takke med bronse. Til slutt sto altså Douglas igjen med Didrik Solli-Tangen, som ble årets sølvvinner.

– Det å bli slått på målstreken er selvfølgelig utrolig kjedelig. Men vi er to veldig forskjellige sangere, og i kveld ville folk ha Adam, sa Solli-Tangen til VG etter å ha tatt til takke med sølv.