Fjerner danseband-kategorien fra Spellemannprisen

Kun åtte påmeldte holder ikke, mener styret i Spellemann. Fra i år fjernes danseband som egen kategori.

Spellemann opplever i år rekord i antall innsendte bidrag til den prestisjetunge norske prisutdelingen. Denne rekorden har imidlertid ikke kategorien danseband bidratt til.

Med kun åtte innsendte bidrag er det bestemt at kategorien fjernes.

– Vi har sett en nedgang gjennom flere år, med få påmeldte i kategorien. Det er tegn som tyder på at dette ikke er en forbigående trend, og med åtte påmeldte i år er det for lite til å opprettholde en egen kategori, sier styreleder i Spellemann, Marte Thorsby til VG.

Alle de påmeldte i sjangeren får tilbud om å flyttes over i en annen kategori, og kontrollutvalget som gjennomgår alle påmeldinger, har anbefalt en overflytting til country-kategorien er mest nærliggende, forteller Thorsby.

Et skritt tilbake

Musiker og låtskriver i Ole Ivars, William Kristoffersen, mener fjerningen av «danseband» som egen sjanger er et skritt tilbake for alle som driver med sjangeren.

TRIST: William Kristoffersen, musiker og låtskriver i Ole Ivars, mener det er trist at kategorien fjernes. Foto: Roger Neumann , VG

– Det er trist og beklagelig at det blir sånn. Personlig var jeg en av dem som sto på barrikadene og kjempet for å få en egen klasse i Spellemann på slutten av 80-tallet, sier Kristoffersen til VG.

Engasjementet bar frukter, og i 1997 ble det utdelt pris i egen klasse for dansebandartister for første gang.

– Det er jeg veldig, veldig glad for at vi fikk. Selv om jeg ikke skal ta æren for det, så hadde jeg jobbet mye for det. Vi ble tildelt den aller første prisen for vår plate «Dans på Skjermertopp», sier Kristoffersen.

Han tror den teknologiske utviklingen, spesielt med tanke på at det streames mer musikk enn det selges plater, er mye av årsaken til at det gis ut mindre musikk i danseband-sjangeren.

I 2014 endret Spellemannprisen reglene, slik at musikken ikke lenger måtte være gitt ut i CD-format, men artistene må kunne presentere en spilleliste som til sammen inneholder minst 25 minutter musikk utgitt i løpet av året.

– Et push i ryggen

– Selv om det er leit at det ikke lenger er en egen kategori, så kan vi ikke hele tiden forlange. Det er sikkert ikke lett å styre Spellemann heller, sier Kristoffersen og legger til:

– Dette må være et push i ryggen til alle som driver i denne sjangeren om å gi ut i den form man må for å være med i kampen i spellemannsammenheng.

Ole Ivars har med unntak av en singel ikke gitt ut ny musikk den siste tiden, og er ikke blant årets innsendte bidrag.

EN AV DE SISTE: Dænsebændet stakk av med Spellemannprisen i 2015, og ble med det de nest siste til å vinne i kategorien Danseband. I 2016 var det Torgeir og Kjendisene som stakk av med den gjeve statuetten. Foto: Fredrik Solstad , VG

Inkludert prisen i 1997, har Ole Ivars stukket av med prisen hele syv ganger, og kan også skilte med «årets Spellemenn» i 1999. Kristoffersen mener en sammenslåing med country-kategorien vil gjøre konkurransen mye hardere.

– Det blir jo flere som kjemper om samme prisen. Det var slik det var før vi fikk egen klasse. Da ble det en slags opphoping av artister som de ikke helt visste hvor hørte til, i en klasse som het «underholdningsmusikk». Der konkurrerte vi mot blant andre Vazelina Bilopphøggers og Øystein Sunde. Det var ikke noe særlig heldig for noen, og er heller ikke heldig nå, selv om dansebandmusikk og country er nært beslektet.

Sett endringen komme lenge

Håkon Hovde i plateselskapet Tylden & Co som huser mange av årets påmeldte i sjangeren, forteller at dette er en endring de har sett komme lenge.

– Det har vært lite utgivelser i år, og alle våre fem påmeldte flyttes til kategorien country, forteller Hovde.

Tylden & Co har mange store navn i dansebandmiljøet under sine vinger, der iblant Ole Ivars.

At danseband nå skal konkurrere mot countryartister, ser Hovde ingen problemer med.

– Sjangerne skiller seg ikke så veldig i Norge, og jeg føler ikke at konkurransen blir noe hardere. Vi stiller sterkt, og det er moro med konkurranse, sier Hovde.