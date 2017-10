Skjelte ut publikum etter telefonbruk – forlot scenen i protest

Chrissie Hynde (66) har lite til overs for folk som bruker telefonen under konsert.

Bruk av smarttelefoner mens ting foregår på scenen kan irritere, både publikum og artister som står der oppe.

Chrissie Hynde fra The Pretenders er en av dem som sterkt misliker blinkende telefoner mens hun opptrer. Under en konsert i Dubai fikk publikum virkelig høre det.

Ifølge den lokale avisen The National skal hun ha startet utskjellingen av smarttelefon-publikummet under første låt.

– Stikk telefonen opp i ræva, var beskjeden publikum fikk, ifølge Dominic Hoey som var til stede på konserten.

Denne beskjeden skal ha blitt gjentatt flere ganger.

Før konserten kunne fansen lese tydelige advarsler på plakater om å ikke bruke telefon, og en oppfordring om å nyte konserten mens den pågår.

Etter tre-fire sanger stoppet hun midt en låt for å levere følge salve ifølge Hoey.

– Jeg er verken Lady Gaga eller Katy Perry, så hvis du vil bruke den jævla telefonen din, gå og se dem, vi er et rockband.

Publikum svarte med med å bue, hvorpå Hynde spurte fra scenen om buingen var tiltenkt henne, eller en person i publikum som brukte telefonen til å ta bilder. Publikum skal ha ropt «DEG!» til Chrissie Hynde.

Etter tre kvarter fikk hun nok og forlot scenen i sinne. Bandets trommeslager skal også vært i håndgemeng med en av sikkerhetsvaktene. Flere konsertgjengere har uttrykt sin misnøye med Hynde og bandet etter konserten.

The Pretenders hadde før konserten i Dubai kommet fra en 14 dager lang turné i Storbritannia. Etter den turneen oppsummerte Chrissie Hynde på Facebook og skrev at hun ikke har noe til overs for folk som vifter med telefoner foran henne på konsert, men at hun unnskyldte seg for å være kjip mot mobilbrukerne.