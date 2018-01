BBC kårer Sigrid Solbakk Raabe til årets heteste popnavn

Britenes statskanal plasserer 21-åringen fra Ålesund på topp.

BBCs årlige «Sound Of»-kåring utroper ett artistnavn til det mest lovende for året som akkurat har startet.

I juryen sitter et hundretalls kritikere og bransjefolk.

Blant tidligere vinnere er 50 Cent (2003), Adele (2008), Ellie Goulding (2010) og Sam Smith (2014).

For 2018 har BBC imidlertid valgt seg et norsk navn: Sigrid Solbakk Raabe, best kjent under artistnavnet Sigrid.

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle få musikken min over sjøen, og nå sitter jeg her som vinner, sa hun til BBC da seieren ble kunngjort og feiret med avspilling av Sigrids 2017-slager «Don't Kill My Vibe».

– Dette er stort, og det betyr selvsagt mye for hennes karriere å få denne høythengende anerkjennelsen og oppmerksomheten, sier Kim Paulsen i Sigrids norske plateselskap Petroleum.

Ifølge BBCs regelverk betyr ikke anerkjennelsen nødvendigvis garanti for spilletid. Kanalen har imidlertid viet Sigrid mye oppmerksomhet allerede, og har satt hennes nye singel «Strangers» på høyeste rotasjon både på BBC Radio 1 og Radio 2.

Se videoen her:

Sigrid er i London i skrivende stund, og har ifølge Petroleum tett i tett med intervjuer i BBC på TV, radio og nett.

Også i USA har bransjen stor tro på Sigrid: En uke tilbake utropte Billboard henne til én av ti popstjerner man bør følge med på i 2018.

Samme liste hadde enda en norsk artist: Dagny Norvoll Sandvik (27), som i likhet med Sigrid nøyer seg med fornavnet som artistnavn.

Sigrid ble forøvrig nominert til tre Spellemannpriser tidligere denne uken.