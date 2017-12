Shakira utsetter Europa-turneen til juni

Den colombianske popstjernen Shakira (40) trenger mer tid til å lege stemmen etter å ha avbrutt verdensturneen i november.

– Jeg hadde håp om at stemmebåndene mine var i orden igjen slik at jeg kunne gjenoppta turneen i januar, men har nå akseptert at skaden trenger mer tid og pleie for å heles, skriver hun blant annet på sin nettside.

Hun avbrøt den europeiske delen av sin El Dorado World Tour i november. Fansen må vente en god stund til, men på sin egen Facebook-side har hun annonsert datoene for den nye turneen. 5. juni sparker hun i gang den europeiske turneen i Køln. Deretter går det slag i slag før hun runder av i San José i California 6. september.

Norske og skandinaviske fans av Shakira må imidlertid pakke kofferten. Ingen konserter er planlagt verken i Norge, Sverige eller Danmark, så Tyskland eller Nederland er de nærmeste mulighetene.

NTB/VG