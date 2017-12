Selena Gomez droppet platina-looken

Selena Gomez (25) har vendt tilbake til sine mørke røtter etter kun en drøy måned som blondine.

Den amerikanske popstjernen og skuespilleren overrasket alle da hun stilte på American Music Awards i november – med splitter ny hårfarge og de før så lange lokkene klippet til over skuldrene.

Siden har Gomez vist seg ved en rekke festlige anledninger, både på motegalla i London og Billboard Music Awards i Los Angeles, med blond sveis.

Nå har hun imidlertid farget håret tilbake til sin opprinnelige, mørkebrune farge.

«Brunetter har mer moro», skriver Daily Mail i sin omtale av stjernens valg om å droppe den blonde looken etter så kort tid.

Beviset for Gomez' comeback som brunette er å finne på kusinens Instagram. Gifteklare Priscilla De Leon postet nylig bilde av seg og sin kommende forlover, nemlig Gomez.

For ganske nøyaktig tre år siden var det Gomez' av-og-på-kjæreste Justin Bieber (23) som vakte oppsikt ved å bleke håret platinablondt.

Gomez og kanadiske Bieber har for øvrig nylig frisket opp den seks år gamle romansen etter å ha vært fra hverandre og involvert i andre forhold de siste par årene.

RØFF: Selena Gomez på British Fashion Awards i London i begynnelsen av desember. Foto: AFP

Gomez har hatt et tøft år. I september fortalte hun verden at hun hadde fått en ny nyre, donert av en venninne. Artisten hadde tidligere innviet fansen i at hun slet med Lupus, men at nyrene var i ferd med å kollapse, holdt hun hemmelig til den omfattende operasjonen var vel overstått.

Da 25-åringen under årets Billboard Music Awards for fire uker siden ble belønnet med prisen for «Årets kvinne», tok hun til tårene.

Gomez har ikke selv kommentert overgangen fra brunette til blondine – og tilbake igjen. Hun har imidlertid via sin egen Instagram, hvor hun følges av 132 millioner mennesker, lovet tilhengerne sine at hun kommer til å tilbringe mye tid i platestudio fremover. Sangeren er for tiden aktuell med musikkvideoen «Wolves».

RØRT: Selena Gomez på Billboard Music Awards i30. november. Foto: REUTERS

BRUNETTE: Selena Gomez på en kjendistilstelning i fjor, med sin opprinnelige hårfarge. Foto: AFP

Husker du? Sånn så det ut da Justin Bieber og Selena Gomez for første gang viste seg som par – i 2011: