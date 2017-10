Selena Gomez åpner opp om den livsviktige nyretransplantasjonen

Popstjernens nyrer var, ifølge henne, helt ødelagt av sykdommen.

I september fortalte Selena Gomez verden at hun hadde fått en ny nyre. Hun la ut et bilde på Instagram hvor hun og venninnen Francia Raisa ligger i hver sin sykehusseng.

De to venninnene snakker nå for første gang om operasjonen. Intervjuet skal sendes på Today på mandag, men allerede har USA Today skrevet om et klipp fra intervjuet, der popstjernen forteller at hun ikke hadde noe annet valg enn transplantasjon.

– Nyrene mine var rett og slett ferdige. Det var det, og jeg ville ikke spørre en eneste av mine nærmeste. Så meldte hun seg frivillig, forteller Gomez.

Hun har i mange år lidd av sykdommen lupus, som er en revmatisk sykdom som fører til betennelse i kroppen og kan angripe organer som huden, ledd, celler i blodet og nyrer, ifølge Norsk Revmatisk forbund. Tidligere har hun fått cellegiftbehandling for sykdommen, men i sommer måtte hun altså operere.

– Jeg trengte en nyretransplantasjon på grunn av lupus, og jeg trengte å komme meg. Det var nødvendig for helsen min, skrev hun da.

Samtidig som hun takket venninnen for det hun beskrev som «den ultimate gaven».

– Jeg er virkelig velsignet. Jeg elsker deg så høyt, søs. Lupus er og blir misforstått, men det gjøres nye fremskritt, skrev hun.