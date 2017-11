Sean «Diddy» Combs «endret» navnet sitt igjen: – Jeg bare tulla

Artisten Sean «Diddy» Combs fikk massiv medieomtale etter å angivelig å byttet navn igjen.

Søndag, på 48-års dagen, sin meldte musikkmogulen Sean «Diddy» Combs at han er lei av navnet sitt og endrer det til «Love» eller «Brother Love».

«Jeg bestemte seg for å endre navnet sitt igjen! Mitt nye navn er Love eller Brother Love.» sa han i en Twitter-video søndag.

Artisten sier han skjønner at det kanskje virker rart, men han føler seg ikke som «Diddy» lenger.

«Jeg er ikke den jeg var før. Jeg er noe annet», sier han i videoen.

Mandag kveld lokal tid hadde han imidlertid en ny beskjed i sosiale medier. Nemlig at det hele var en fleip.

– Vel, damer og herrer, idag har jeg kommet til konklusjonen at du ikke kan leke rundt på internett. På grunn av overveldende respons fra media der ute, og på grunn av at jeg ikke vil at det skal være noen forvirring – jeg bare tulla. OK? Jeg har ikke endret navnet mitt. Det er bare en del av et av mine alterego, skriver rapperen.

Det er kanskje ikke så rart flere lot seg lure, VG inkludert. Det ville nemlig ikke vært første gang den amerikanske rapperen, som er født Sean John Combs, ble navnelei. I 1997 var han kjent som «Puff Daddy», et år senere gikk han tilbake til Sean John før han to år senere begynte å bruke navnet «Puffy».

Men det varte ikke lenge; snart het han P. Diddy, men foretrakk «Diddy» som kallenavn, melder E!.