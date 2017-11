OnklP og Sandra Lyng hyller kjærligheten sammen

Han er nybakt pappa. Hun er en av gutta. Sammen synger de om de nære ting.

Pål «OnklP» Tøien (33) og Sandra Lyng (30) slo begge gjennom i norsk pop-offentlighet i 2004 – han som rufsete rapper, hun som kolossalt mye omtalt «Idol»-stjerne.

13 år senere gir de nå ut duetten «Fall» – etter 13 års vennskap.

– Vi har alltid hatt god kjemi og vært kompiser, sier Lyng.

– Pål er den råeste rapperen, han er ekte og har et skikkelig godt hjerte.

– Å være rundt Sandra gir alltid positive vibber i rommet, parerer OnklP.

– Både personen, innstillingen og talentet er topp. Hun er en ekte popstjerne.

Les også: Nå er han OnklPappa

De to ble kjent da hun begynte å dukke jevnlig opp i det sagnomsuste rapkollektivet Pass Its lokaler, for å spille inn VG-listeherjeren «Sommerflørt», også den en pop/rap-konstellasjon.

– Folk var litt nervøse for hvordan de skulle oppføre seg når Sandra var på besøk, forteller OnklP.

Skrævsylte



– Jeg husker de var litt sånn «nå må vi gjemme alkoholen». Men jeg har alltid følt at jeg er en av gutta. Jeg er jo stort sett den som kommer med de groveste glosene uansett hvem jeg er sammen med, sier Lyng, og gir VG en leksjon i ordet «skrævsylte».

Sjekk: Sandra Lyng: – Kjæresten er fornøyd om nettene

Men det er ikke mye «skrævsylte» i duetten de gir ut fredag.

(saken fortsetter)

I RAMPELYSET: OnklP og Sandra Lyng. Foto: HELGE MIKALSEN

– «Fall» er en kjærlighetslåt, konstaterer OnklP.

– For min del snakker jeg om den magnetiske kraften til personen du alltid går tilbake til uansett, og da hadde jeg en spesiell i tankene.

Husker du? OnklP gikk i Jokke-fella

Rapveteranen har mye kjærlighet gående i livet sitt akkurat nå: Det er knappe fire uker siden hans første barn, datteren Amanda, kom til verden.

– Pappalivet er strålende bra, det går over all forventning. Jeg er veldig happy med den nye tilværelsen. Vi storkoser oss. Både mor og barn er ved god helse, og vi kunne ikke bedt om en bedre start.

Går hjem tidlig



Han medgir at klisjeene nå kommer på løpende bånd:

– Jeg har jo merket at prioriteringene mine skiftet, nå har jeg noe som er viktigere enn meg selv. Bagateller som gikk inn på meg før går bare rett ut vinduet.

– Vi hang sammen sist fredag, og da dro Pål rett hjem klokken 21. Det har ikke skjedd før, ler Lyng.

(saken fortsetter)

Hun har ikke møtt Amanda ennå, men holdes oppdatert via bilder.

– Hun er dritsøt!

OnklP har sett seg nødt til å legge låtskrivingen litt til side mens de store følelsene herjer.

– Det blir fort kleint. Må vente litt med de babylåtene, haha!

I kjølvannet av «Styggen på ryggen»-suksessen er imidlertid OnklP ikke redd for å bli «emo» musikalsk, som på «Fall».

– Nordmenn er opptatt av det som foregår på innsiden av deg. Det kan være fordi vi er for dårlige til å si at vi er glade i hverandre, og jeg tror de liker å høre det fra meg også.

For Sandra Lyng er sangen både viktig og sår.

– Livet passerer jo, og man tenker kanskje at det viktigste er karriere, i alle fall i begynnelsen av 20-årene. Men til slutt ser man de ekte verdiene, hva som betyr noe i livet, og det er å finne fine folk. Og når man har en person som alltid er der og plukker deg opp når du faller, skal du ta vare på det.