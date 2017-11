Rapper Meek Mill dømt til fengsel

Meek Mill (30) må sone mellom to til fire år bak murene etter at retten har sett seg lei på stjernens gjentatte lovbrudd.

Det har stormet rundt Robert Rihmeek Williams, som han opprinnelig heter, det siste tiåret. Etter at rapperen for snart ni år siden ble dømt for våpenbesittelse og narkotikabruk, har han vært ut og inn av rettsapparatet.

Nå har dommeren Genece Brinkley satt foten ned. I går ble Meek Mill dømt til fengsel for brudd på prøveløslatelse.

– Jeg har forsøkt å hjelpe deg siden 2009, men du har bokstavelig talt pekt nese mot meg, uttalte Brinkley og henviste til at 30-åringen har strøket på rustester og unnlatt å følge prøvetidsreglene.

Mill skal ha uttalt i retten at en fengselsdom trolig vil sette punktum for musikkarrieren. Han forklarte også at han har slitt med avhengighet av det reseptbelagte smertestillende medikamentet Percocet.

– Jeg har gjort feil, men det var aldri min hensikt å være respektløs mot deg, sa Mill til dommeren ifølge ABC News.

Forsvarer Brian McMonagle skal ha uttalt at dommen vil bli anket. En rekke familiemedlemmer, deriblant Mills mor, var til stede da dommen falt.

Mill har siden arresten i 2009 sonet kortere fengselsstraffer. Han har også sittet i husarrest. 30-åringen har vært arrestert to ganger den siste tiden – én gang i forbindelse med en slåsskamp på en flyplass, og en annen gang for uvettig kjøring i New York.

Musikeren var inntil tidligere i år kjæreste med en annen rapper, nemlig Nicki Minaj (34). Minaj bekreftet bruddet i januar.

