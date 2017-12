Queens of the Stone Age-frontfigur anklaget for å sparke fotograf

Under en konsert lørdag sparket Queens of the Stone Age-frontmann Josh Homme tilsynelatende med vilje en kvinnelig fotograf i ansiktet.

Fotografen Chelsea Lauren tok bilder på festivalen KROQ Acoustic Christmas i Los Angeles lørdag. Videobilder fra Queens of the Stone Age-konserten viser at bandets frontfigur Josh Homme tilsynelatende sparker Lauren i ansiktet med vilje - midt i en gitarsolo.

I et intervju med magasinet Variety sier hun at hun er sikker på at sparket var med overlergg, og legger til at Homme smilte mot henne i forkant av hendelsen.

– Det var åpenbart veldig med vilje, sier Lauren.

Benekter at det var med vilje

Homme slår på sin side fast at sparket ikke var med vilje. Han oppsummerte sin versjon av hendelsen søndag kveld.

– I går kveld, da jeg var som fortapt i en opptreden, sparket jeg diverse lys og utstyr på scenen vår. I dag ble jeg gjort oppmerksom på at dette inkluderte et kamera som ble holdt av Chelsea Lauren. Det skjedde ikke med meningen, og jeg er veldig lei for det. Jeg ville aldri med vilje skadet noen som jobber eller er på konsertene våre, og jeg håper Chelsea aksepterer min oppriktige unnskyldning, heter det i uttalelsen.

I videoen som viser hendelsen, kan man se at Homme mens han spiller en gitarsolo gå fram og tilbake på scenen foran Lauren, før han sparker henne.

SPILLER: Josh Homme i aksjon under lørdagens konsert. FOTO: Kevin Winter/Getty Images/ntb scanpix

Vil anmelde

Lauren, som senere ble behandlet på legevakten, varsler at hun vil anmelde forholdet.

– Jeg føler at hvis jeg ikke gjør noe, kommer han til å sparke folk i ansiktet og ikke komme i trøbbel fordi han er en musiker, sier hun.

Variety skriver at det ikke er kjent om Homme var påvirket av alkohol eller narkotika under opptredenen. På et tidspunkt under konserten skal han ha ropt at publikum var tilbakestående, og senere fornærmet bandet Muse, som spilte senere. «Fuck Muse!», var beskjeden fra rockstjernen.

Homme er beryktet for å være over gjennomsnittet temperamentsfull. Det fikk dem som overvar bandets konsert på festivalen Norwegian Wood i 2008 erfare, da en publikummer ble skjelt ut etter noter.