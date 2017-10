Mann (69) viser hvordan man holder lyset tent.

ALBUM: ROCK

Robert Plant

«Carry Fire»

(Warner)

Selv om han har vært soloartist lenger enn bandmann, henger zeppelinerens skygge over Robert Plant til hans siste dag.

Det har vel egentlig aldri virket å være et problem for ham selv. 69-åringen kan like gjerne finne på å synge «Good Times, Bad Times» blandet med helt nye og ukjente låter i en hvilken som helst livesetting. Med unntak av at han ikke lenger når de samme skalahøydene som i ungdomstiden, er det noe forfriskende ukomplisert over hans tilnærming til både fortid, nåtid og sannsynligvis også framtid.

Dette er viktig fordi hans ellevte album som kun seg selv bærer i seg det beste fra hele denne lange og imponerende karrieren. Ikke minst virker det som om det fremdeles like nydelige Allison Krauss-samarbeidet «Raising Sand» (2007) preger hvordan han tenker arrangement. Hvilket medfører myke, nesten lodne låter i det utvidete skjæringspunktet mellom folkrock og americana. Men her er også tyngre, bluesdrevne riff som altså mer enn noe annet speiler Plants ungdom.

I tillegg har han tatt med seg denne litt krampeaktig tilnærmingen til østlige mystikk som han også lenge har leflet med. Musikerne er selvsagt kvalitatitv upåklagelige, vi snakker om det samme The Sensational Space Shifters som også bidro med på «Lullaby and the Ceaseless Roar». De virker ikke like interesserte i å bygge arrangementer som ikke klinger av Plants nære fortid.

Eller som ligner på noe annet de har hørt før.

Om det er Plants strenge produsentneve som har fått siste ord, eller om de faktisk bare kan spille på denne måten er litt uklart. Det får i alle fall sitt litt voldsomme og uheldige utslag i en tittelåt som åpenbart bærer på drømmen om å revitalisere triphop.

Det var jo på ingen måte nødvendig.

For første gang på en god stund stoler 69-åringen nesten utelukkende på egne låtskriverevner. Her er ingen introverte indieband (som i Low på «Band of Joy») eller singer/songwritere som blir plutselig revitalisert. Eneste ikke-original er «Bluebirds Over The Mountain» (som både Beach Boys og Ritchie Valens har gjort med tidligere). Sammen med Pretendersvokalist Chrissie Hynde blir den akkurat så skitten og snøvlete som man kan forvente.

Utfordringen med «Carry Fire» er at den til tider viser hva man kan få ut av gode musikere og gode mikrofoner i 2017. Det er en fin utgivelse, som du egentlig har hørt før. Men for en glød.

BESTE LÅT: «Season’s Song»

TOR MARTIN BØE