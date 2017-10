OnklPappa!

Hiphop-esset Pål «OnklP» Tøien (33) har blitt pappa til ei jente.

Det er Tøien selv som skriver dette på sin Facebook-profil.

«Torsdag 5 oktober kom nydelige Amanda til verden:) nesten 4 kg og 51 cm:) alt står bra til med Helene & baby:) Tusen takk til alle som har hjulpet til i denne perioden, og til pressen som har respektert vårt ønske om privatliv:)», skriver Tøien, og legger til;

Les også: OnklP: – Folk venter bare på at jeg skal drite meg ut igjen

«Jeg bare henger ut med dattera mi jeg, Peace», skriver OnklP, ledsaget av fire røde hjerter.

Datterens mor er Helene Holst. Pål Tøien har ikke besvart VGs henvendelser mandag formiddag.

Datterens fødsel er den foreløpig siste gladmeldingen fra en av Norges mest populære og skandaleombruste rappere. Tøien har vært åpen om både angst, økonomiske problemer og rusbruk tidligere i karrieren, men ting endret seg i kjølvannet av hans deltakelse i TV2s «Hver gang vi møtes» for to og et halvt år siden.

Husk også: OnklP: – Jeg har gått i Jokke-fella

– Mye har snudd. Jeg var i beita økonomisk, og det ene og det andre. Men det skjedde noe etter «Hver gang vi møtes» og «Styggen på ryggen» for meg personlig. Jeg var i en bedre posisjon til å gå videre, i stedet for bare å gi opp, sa Tøien til VG for to år siden.

«Styggen på ryggen» er en låt med Tøiens andre prosjekt, OnklP & De fjerne slektningene, og oppsummerer hans egne angstplager på en svært sterk måte. Låten fikk massiv positiv respons da den ble utgitt høsten 2014.