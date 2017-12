Norske artister strømmer til L.A.: – Hit alle kommer for å lykkes

LOS ANGELES (VG) Etter å ha flyttet over vannet med nesten tomme hender, er Lemaitre i dag blant få norske artister som kan leve av musikkdrømmen i USA.

– Egentlig er det enkelt! Det handler om å være her, sier Ketil Jansen i elektronika-bandet til VG.

Vi sitter på toppen av Silver Lake, et trendy nabolag fylt med artister og skuespillere, med utsikt mot Los Angeles. For fem år siden flyttet Jansen inn i hiphop-mogul Dr. Dres gamle hus sammen med Ulrik Denizou Lund. Siden har huset blitt et samlingspunkt for norsk musikk-elite i LA.

Da VG er på besøk holder guttene grillfest med blant andre Sonny Alven og Una Sand – to norske stjerneskudd.

– Det er hit alle kommer for å lykkes, sier Lund.

LES OGSÅ: Vil ta USA med elektronika

SAMLINGSPUNKT: Ketil Jansen klimprer på en gitar utenfor huset sitt i USA. Denne kvelden har guttene i bandet Lemaitre invitert til grillfest for flere kjente navn i musikkbransjen. Foto: Lech Klaudia , VG

– Ikke enkelt



Lemaitre flyttet til USA for å bli stjerner. Og de er ikke de eneste. I dag har flere norske artister større suksess i USA enn i Norge. Cashmere Cat er enorm, samtidig som artisten Bearson streamer for millioner og spiller i hele USA. Jerry Folk ligger ikke langt etter.

Men veien til toppen har vært lang.

– Jeg kan ikke si at det har vært enkelt, sier Lund.

– Skal du leve av dette, må du være villig til å satse. Du må jobbe hardt og ha musikk som fulltidsjobb, ikke bare en hobby. Enkelte dager sitter jeg i tolv timer, men lager musikk i bare to av dem. Likevel må jeg sette av tiden.

Så du? Norske Magnus jobber med Lana Del Ray

STJERNEBYEN: Ketil Jansen og Ulrik Denizou Lund slått seg ned i ett av Los Angeles hotteste nabolag. Huset de bor i har blitt en slags sentral for norske musikere som prøver seg i storbyen. Foto: Lech Klaudia , VG

– Å fylle konserter betyr alt

Oslo-duen ble etablert i 2010 og har sluppet ett album, flere EP-er og låter. De har solgt musikk til tech-gigantene Apple, Google og Facebook, samt serien «Keeping Up With The Kardashians», som bruker deres musikk i promoen for sesong 12. Samtidig selger bandet tusenvis av konsertbilletter verden rundt.

– I begynnelsen av USA-oppholdet måtte vi reise til Norge for å gjøre godt betalte konserter, men så begynte det å løsne da vi ga ut låten Closer. Vi fikk lisensiert den i globale reklamer, samt på film og TV. Kombinasjonen av det og gode streaming-tall førte til godt betalte festivaljobber som Coachella og fulle huse, sier manager Karsten Baugstø til VG.

– Og kunne selge billetter og fylle konserter betyr alt. Det er en ekstremt stor forskjell på det å streame mye og ha følgere på Instagram, og det å faktisk selge billetter, sier Lund.

LES OGSÅ: Lemaitre flytter til kjendisnabolag

SAMLES: Los Angeles tiltrekker seg flere og flere norske musikere. Mange av dem kjenner hverandre fra Norge, og støtter hverandre i USA. Fra venstre sitter Sonny Alven, Una Sand, Ketil Jansen, Ulrik Denizou Lund, Joffe Hopland, Jerry Folk og Didrik Thulin på grillfest hos Lemaitre. Foto: Lech Klaudia , VG

Kommer med ny musikk

Det siste halvåret har det imidlertid vært stille fra Lemaitre, som nå forteller at de har jobbet med musikk som kommer på nyåret.

– Planen er å gi ut mer musikk enn tidligere det neste året. I begynnelsen lagde vi musikk og la det rett ut til fansen, uten å tenke på plateselskapet. Vi vil tilbake til det, sier Lund.

VG har tidligere skrevet om hvordan bandet fikk over én million følgere på SoundCloud.

– Vi har savnet å kunne gi ut musikk, uten så mange filter. Det har vært en periode hvor vi har slitt med at teamet rundt oss har vært for stort. Det har blitt for mange mennesker med meninger, legger Jansen til.

Les også: Her er Chris Medinas norske bakmann

BANDROMMET: Det er aldri stille hjemme hos Lemaitre. Her tar Ketil Jansen, Didrik Thulin, Joffe Hopland og Ulrik Denizou Lund en liten jam i stua mens grillmaten forberedes utenfor. Foto: Lech Klaudia , VG

En egen norsk «sound»

TIL LA: De norske artistene Sonny Alven og Una Sand har kommet til USA for å prøve lykken. Foto: Lech Klaudia , VG

Bandet forteller at norsk musikk er mer populært i USA enn noen gang tidligere. For første gang på lenge har Norge flere store artister som gjør det bra i USA, blant annet Allan Walker og Kygo. Astrid S streamer bra, samtidig som Sigrid og Aurora når stadig nye høyder.

Lemaitre mener noe av grunnen til populariteten er at det finnes en norsk sound – en lyd som kjennetegner musikk fra Norge.

– Jeg tror mye stammer fra Røyksopp. Man kommer ikke bort i fra at alt du spiller, nynner og lager av musikk stammer fra noe du har hørt før. Det at man har mye av de samme referansepunktene gjør kanskje at Norsk musikk har et eget uttrykk, sier Lund.

«Musikkhovedstaden»

Drømmen om USA fører stadig flere norske artister over Atlanterhavet. De fleste reiser inn og ut, og med visum på tre måneder er det lov å komme opptil tre ganger i året. Bare det siste halvåret har blant andre Emma Jensen, Marcus og Martinus, Sval, Astrid S, Sonny Alven og Una Sand vært her.

– Norske artister vet at dette er musikkhovedstaden, og for meg handler det om å knytte kontakter. Her kan jeg jobbe med de virkelig store, selv om jeg fremdeles ikke er så kjent i Norge, sier Una Sand (21).

Hun slapp akkurat sin tredje singel «Wanderlust», som er skrevet og produsert i LA. I stjernebyen skriver Una musikk med blant andre Paul Phamous (kjent for å ha skrevet «Lost» for Frank Ocean).

LES OGSÅ: Disse norske artistene har flest følgere i sosiale medier

SUKSESS: Musikkprodusent og låtskriver Andreas Schuller har bodd i LA i syv år og mener det viktigste for å slå gjennom i USA er å faktisk bo der. Her sitter han i stuen sin foran ett bilde av en geit han har malt selv med hunden Nala ved siden av seg. Foto: Lech Klaudia , VG

– Må være der det skjer

Selv om norske artister strømmer til LA, er de fleste nordmennene som bor her fast såkalte «bakmenn» – produsenter og låtskrivere som lager musikk for andre. Blant de største er Andreas Schuller (alias Axident), som har skrevet megahitene «Wiggle» for Jason Derulo, «Firestorm» for Pitbull og «Company» for Justin Bieber.

Han har bodd i Los Angeles i syv år og eier en stor villa i det fasjonable nabolaget Sherman Oaks. På veggene henger Platinum trofeer og hunden Nahla logrer nysgjerrig rundt.

– Mange tror at de kan være i Norge og ha suksess i USA, men regel nummer én er å være der det skjer. Da jeg flyttet hit for syv år siden var det nesten ingen her. Det har forandret seg, sier Schuller til VG.

– Da jeg kom til USA var jeg den eneste som kunne den skandinaviske sounden. Jeg skilte meg automatisk ut på grunn av det. I dag har de unge som driver med musikk tilgang til utstyr på en helt annen måte enn da jeg starten. Nå kan du få gode resultater bare med en laptop, noe som gjør konkurransen mye hardere.

– Hva er den skandinaviske sounden?

– Den er veldig melodidrevet. Vi har et pop-øre som ikke mange her har. Kanskje er det fordi vi vokser opp med å like sanger basert på melodi og ikke tekst, fordi vi ikke forstår engelsk som barn, sier Schuller.

Les også: Superstjernene elsker å jobbe med norske Cashmere Cat

PRODUSENT-HIPPIE: Andreas Schuller mener selv at han lager best musikk uten en plan. Derfor er mange av hans største hits blitt til ved rene tilfeldigheter. Her fotograferes han hjemme i sin villa i det eksklusive nabolaget Sherman Oaks. Foto: Lech Klaudia , VG

De fleste feiler og må reise hjem

Det verdenskjente, norske produksjonsselskapet Stargate åpnet kontor i New York i 2005. Mange anså dette for å være musikk-Norges første skritt over vannet. Flere fulgte etter, men New York viste seg ikke å være riktig by å lage musikk i.

Rundt 2014 skjedde det et skifte. Låtskrivere og produsenter trakk mot den mer kreative og avslappede vestkysten. I løpet av få år flyttet «alle» til LA.

I dag vet norske musikere at om de skal slå gjennom i USA, må de flytte til Los Angeles.

– Likevel feiler de fleste og må reise hjem. Det som har betydning for om du slår igjennom, er utholdenheten din. Du må holde det gående lenge nok til du får den ene hitten, sier Schuller.

KOLLEKTIVET: Andreas Schuller bor sammen med andre produsenter og musikere i Sherman Oaks. Her sitter han sammen med artisten James Wong (t.h), alias Gladius James, som Schuller er manager for. Han slapp nylig sin første singel på Spotify. Foto: Lech Klaudia , VG

– Et «wild card»

Schuller beskriver seg selv som en «produsent-hippie». Kreativiteten slår ham ofte når han minst venter det.

– Jeg kan ikke sette meg ned og tenke «nå skal jeg lage en sang». Jeg skyter fra hofta, er et wild card. Ta for eksempel «Wiggle». Den ble til ved en tifeldighet da jeg var på hyttetur i Joshua Tree, satt ved bålet og spilte blokkfløyte.

– Hva er ditt beste råd til nordmenn som vil slå gjennom i USA?

– Finn ut hva som gjør deg unik og fokuser på det. Med en gang du prøver å tilpasse deg noe du har hørt på radio, eller som du vet er populært, blir du automatisk en dårlig kopi av noe som allerede finnes.