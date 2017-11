Norsk musikkbransjetopp sparket etter anklager om sextrakassering

Måtte gå på dagen etter flere episoder, forteller ledelsen i selskapet.

En mann i en sentral posisjon i norsk musikkbransje ble tidligere i år umiddelbart avskjediget etter en periode med anklager om seksuelle tilnærmelser overfor kolleger og andre personer tilknyttet hans arbeid.

Det bekrefter mannens arbeidsgiver overfor VG.

– Jeg kan bekrefte at vedkommende ikke jobber hos oss lenger, av disse årsakene, forteller arbeidsgiveren.

– Noen folk tåler ikke å komme i makt og posisjon, og tror at de kan «forsyne seg» av det rundt seg, og slike folk vil vi ikke ha hos oss. Jeg synes det er grotesk og motbydelig, og misliker alt ved det.

VG-redaktør Gard Steiro om ukultur: Beklager på vegne av VG

Sum av flere episoder



Det var ifølge arbeidsgiveren summen av flere episoder som førte til oppsigelsen.

– Det var ingen enkeltepisode som var utløsende. Men jeg vil si at det intensiverte seg mot slutten. Det ble et bilde av en person som utnyttet sin posisjon på en uakseptabel måte, og da dette gikk opp for ledelsen ble saken avgjort på ett sekund.

Sigrid Bonde Tusvik: – Jeg skal gi deg traumer jeg, gamle skrukkepung

Sjefen i selskapet forklarer at det tok en viss tid, anslagsvis et par måneder, fra ledelsen ble oppmerksomme på problemstillingen, til vedkommende ble sagt opp.

– Det blir jo en prosess, hvor det først tar tid før informasjonen kommer til ledelsen. Så har man et ansvar som arbeidsgiver for å sjekke disse historiene.

«Hei😉»

Noe av det arbeidsgiveren hørte om, var av en karakter vedkommende sier det var litt vanskelig å ta stilling til.

– For eksempel tekstmeldinger på kveldstid hvor det bare står «hei» og blunkefjes. Slikt kan være uskyldig, men det kan også være et symptom på noe. Hvis man sender slikt til en man har makt over, kan det oppleves som fryktelig ubehagelig. Så begynte vi å høre det samme fra forskjellige hold, og da vi gravde i det dukket det også opp historier som gjorde at summen av det var helt uakseptabel oppførsel.

– Hvor langt gikk han i sine tilnærmelser?

– Altfor langt. Det er det ingen tvil om. Episoder hvor det ikke var noen usikkerhet rundt hva som var målet.

Den avskjedigede bransjemannen har ikke besvart VGs gjentatte henvendelser om kommentar til saken.

#Metoo-kampanjen, som har fått massiv oppmerksomhet verden rundt, tar et hardt oppgjør med trakassering og overgrep. Medie- og underholdningsbransjen er satt ekstra sterkt under lupen.

I Norge har flere slike saker skapt overskrifter den siste tiden.