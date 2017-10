Freser mot Øystein Sunde – tok imot kulturpris da Frp var ute av juryen

Frps talsperson for kultur, Morten Wold, synes Øystein Sunde opptrer nedlatende når han tar imot en kulturpris fordi Frp er ute av juryen. Sunde avviser at dette er eneste grunn.

Da den folkekjære artisten Øystein Sunde ble kunngjort som mottager av Hedmark fylkes kulturpris 2017 onsdag, kom han med et verbalt spark mot Fremskrittspartiet.

– Når da endelig det mest kulturfiendtlige partiet av dem alle, Frp, ikke lenger sitter i juryen, er det en glede å kunne si ja takk til prisen i år, skrev Sunde i et epost-intervju med lokalavisen Hamar Arbeiderblad (HA).

Setningen fra Sunde får kulturpolitisk talsperson Morten Wold (Frp) på Stortinget til å synge ut mot trubaduren fra Skarnes i Hedmark.

– Jeg synes det er synd at en artist på Øysten Sundes nivå skal politisere en kulturpris på denne måten. Han tråkker med dette på 15 prosent av velgerne. Mange vil føle seg krenket av en artist de har sett opp til og som har gitt dem flotte musikalske opplevelser i årtier, sier Morten Wold til VG.

– Sunde opptrer nedlatende mot oss, legger han til.

Øystein Sunde avviser selv at grunnen til at han tidligere har takket nei til prisen bare er fordi Frp har sittet i juryen. Han sier det er fordi juryen tidligere besto av partirepresentanter.

– Jeg er fortsatt skeptisk til en kulturprisjury som består av partirepresentanter, og hadde et hvilket som helst parti flagget meg som sin kandidat til prisen, hadde jeg trukket meg, sier han.

UTFORDRER SUNDE: Morten Wold (Frp) i Stortingets kulturkomité oppfordrer Øystein Sunde til å gi fra seg 100.000 kroner i prispenger til frivillige kulturamatører. – Ingen dum idé, svarer Sunde på oppfordringen. Foto: Jørgen Braastad , VG

Skrev om «Frp-gubbe»

Noe av bakteppet for reaksjonen er at Wolds partifelle, stortingsrepresentant Tor André Johnsen fra Hedmark flere ganger tidligere har foreslått Øystein Sunde som en selvsagt mottager av fylkeskulturprisen.

For syv år siden gikk Sunde aktivt ut og sa han ikke ville la seg nominere til prisen fordi Johnsen satt i juryen.

Da skrev Sunde til fylkeskultursjef Randi Langøigjelten:

«Det bør kanskje nevnes, hvis du ikke alt har funnet det ut, at det er en Frp-gubbe som i et par år har foreslått meg til kulturprisen. Det hadde ikke vært spesielt festlig å få en kulturpris foreslått av en representant for det mest kulturfiendtlige partiet på Tinget ...»

«Gubben» han siktet til, var altså Johnsen. Øystein Sunde mener selv at dette ikke var ment som en form for å gjøre narr av Frp og folk med et annet politisk syn enn ham.

– Nei da, her i odalen er ikke «gubbe» noe nedsettende uttrykk, sier han.

Tok opp Frp igjen



Øystein Sunde, som fra før har mottatt en rekke priser, fikk onsdag vite at han endelig nå får Hedmarks kulturpris av fylkesordfører Dag Rønning (Sp).

– Da jeg ringte ham og fortalte at han fikk prisen i år, var det han selv som tok opp dette med Frp. Han ga uttrykk for at han synes det var hyggelig å få prisen, men nevnte altså dette med at Frp ikke satt i juryen, forteller Rønning til VG.

– Reagerer du på det?

– Dette er ingen politisk pris. Juryen viser med utdelingen at kultur er noe som angår hele befolkningen. Sunde har vært artist i 50 år, nå passet det å tildele ham prisen, svarer Rønning.

På spørsmål om hvorfor han er opptatt av om Frp sitter i juryen som gir ut prisen, svarer Øystein Sunde:

– Jeg syntes det var pussig at juryen til en kulturpris skulle bestå av partirepresentanter og ikke være fra et fagmiljø, men det pinlige var på en måte å bli stående som Frps kandidat til prisen. Hvorfor i all verden skulle et politisk parti sole seg i det jeg driver med? Derfor meldte jeg fra den gangen at jeg ikke ville være aktuell som prisvinner.

Prisen består av 100.000 kroner og en maske som et kvinneansikt formet som Hedmark fylke, ifølge fylkesordføreren.

Wold: Mer skuffet enn fornærmet



Morten Wold i Fremskrittspartiet synes Sunde burde være glad og takknemlig for at han også blir satt pris på og foreslått av Fremskrittspartiet.

– Sunde har vel rett i at Fremskrittspartiet ikke har vært Kultur-Norges beste venn?

– Vi har nok hatt en noe annen tilnærming til en del områder av kulturen enn mange andre partier. Men som ansvarlig regjeringsparti har vi prioritert kulturbudsjettene, selv om det også innenfor dette området må foretas prioriteringer., svarer Wold og minner om at det ligger inne 13 milliarder kroner på statsbudsjettet til kulturformål neste år, 300 millioner mer enn til i år.

– Er Frp, du og Tor Arne Johnsen fornærmet på Sunde?

– Nei, ikke fornærmet. Men snarere skuffet. Mange av oss har brukt tid og penger på å høre og kjøpe musikken hans. Johnsen, som var en stor fan, er ikke fan av Sunde lenger. Jeg selv har hatt stor glede av Sundes låter og tekster, og liker for eksempel «Kjekt å ha» veldig godt. Den låten sier en del om nordmenns trang til å samle på ting og ditto vansker med å kaste, beskriver Wold.

Øystein sunde er på sin side fortsatt skeptisk til Frps kulturpolitikk. Han forteller at det han er mest skeptisk til, er ønsket om å kutte støtte til ting som ikke lønner seg.

– Det må være plass til smale uttrykk som trenger støtte, sier han.