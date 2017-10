Emilie Nicolas ble syk, er tilbake i studio

Popartisten måtte avlyse en rekke konserter, og skrev at hun hadde vært «for optimistisk» i forhold til egen helse.

Emilie Nicolas (29) fra Bærum slo gjennom med et brak i 2014.

Hun ble snakkis på Bylarm, toppet VG-lista med sin debutplate, og innkasserte to Spellemannpriser og et stipend på en kvart million i januar 2015.

Plateanmeldelse: Emilie Nicolas – «ekstremt imponerende»

Høsten samme år gjestet hun Karpe Diem-hiten «Hvite menn som pusher 50».

Så ble det veldig stille.

12. januar 2016 meldte Nicolas på Instagram:

«Jeg er så lei meg for å måtte avlyse konserter fremover. Det sitter langt inne. Håper dere som har kjøpt billett fortsatt vil komme når jeg er tilbake på scenen i god form.»

30. august 2016 skrev hun på Facebook:

«Kjære venner, det er med tungt hjerte jeg må kaste inn håndkleet og avlyse den utsolgte konserten på Sentrum Scene fredag 11. november. Har nok vært litt for optimistisk til når jeg skulle bli frisk og denne gangen tar jeg ikke sjansen på å sette ny konsert-dato før jeg er helt sikker på at jeg kan gjennomføre.»

TRIUMF: Emilie Nicolas på Spellemannprisen for 2014. Foto: FREDRIK SOLSTAD

Les også: Emilie får råd av avdød mentor

I samme post takket hun alle som sendte meldinger og lurte på hvor hun var blitt av.

«Jeg er her fortsatt og blir stadig bedre og lover og gleder meg til å komme tilbake.»

Ikke på scenen



I januar i år slapp Nicolas sangen «Sky» – et bestillingsverk tilknyttet en NRK-dokumentar – uten særlig fanfare.

I april var det flere som lurte på hvorfor hun ikke opptrådte ved Karpe Diems tre konserter i Oslo Spektrum; derfra postet hun et bilde som tydet på at hun var der som tilskuer.

Se Nicolas i videoen her:

(saken fortsetter)

Emilie Nicolas har ikke utdypet hva slags sykdom hun ble rammet av, som forårsaket avlysningene.

Nå har hun imidlertid gjort det klart at hun spiller inn ny musikk. Med et bilde fra et innspillingssted i Sverige skriver hun «recording new music» på Instagram.

Artistens manager Silje Larsen Borgan ønsker ikke å kommentere Nicolas' helsetilstand.

– Hun er i studio og gleder seg til å slippe nytt materiale, sier manageren, som forteller at utgivelse planlegges i 2018.