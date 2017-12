Dagny Norvoll Sandvik: – Digg å bare få av alt

Artisten fra Tromsø følte for å teste naturen i hjemtraktene i romjulen.

Dagny Norvoll Sandvik (27) har hatt suksess med røff popmusikk i både inn- og utland de siste årene.

Nå viser frontfiguren en ny side av seg selv: Baksiden.

– Man kan ikke være redd for å vise litt. Når man er i nordnorsk natur føler jeg at det er greit, sier Dagny til VG, kort tid etter at bildet ble tatt og postet på hennes Instagram.

Startet i badstu



Torsdag kveld er det fem minus i luften og to pluss i vannet på Nordøya i Tromsø.

Der fant Dagny, hennes kjæreste, bandkolleger og venner ut at det var dags for en tur i snøen – og deretter i havet.

– Vi satt i en finsk badstu før vi gikk uti, og vi ville gjerne følge finske tradisjoner. Så vidt jeg har forstått gjør de det meste nakne. Vi har også sett utallige bilder av denne typen, som folk tar på fjellet om sommeren. Og så ville vi gjerne ha noe å se tilbake på.

FORSIDEN: Dagnys mer kjente. Foto: FRODE HANSEN

– Hva følte du der du stod?

– Det er digg å bare få alt av, bare do it. Hvis du ikke kan være naken i naturen, hvor kan du være det da?

Minus om sommeren



Dagny mener at folk fra hennes kant av landet i alle fall bør komme seg uti havet én gang i løpet av vinteren.

– Det var litt kaldere enn jeg husket. Men jeg husker jo også en sommer på Andenes da det var tre minus, ler hun.

Mer kulde venter Dagny i februar; da drar hun til Sør-Korea for å dekke OL i sosiale medier, for Eurosport.

Deretter bærer det hjem til turné, hvor sjansene for høyere temperatur enn den hun opplevde i kveld fremstår som gode.