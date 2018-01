Bitter strid om Highasakite-navnet

Spliden i Norges største nye band de siste årene har blitt en hard kamp hvor vokalisten nå beskyldes for å ha handlet «i ond tro».

– Vi synes dette er veldig trist. Vi har mistet nære venner vi har hatt gjennom lang tid og kommet opp i en situasjon vi absolutt ikke har ønsket, sier Kristoffer Lo, Marte Eberson og Øystein Skar i en felles uttalelse til VG.

Som VG tidligere har omtalt, er det konflikter i bandbesetningen i storselgende og prisbelønnede Highasakite.

Parallelt med en innbringende festivalturné i sommer, har medlemmene blant annet hatt en strid gående om rettighetene til bandnavnet – i lys av at de tre ovennevnte nå ser ut til å være ute av bandet.

VG har fått innsyn i partenes argumentasjon overfor Patentstyret.

Der kommer det frem at vokalist Ingrid Helene Håvik beskyldes for å ha handlet mot bedre vitende da hun – som privatperson – søkte om å registrere varemerkenavnet Highasakite hos Patenstyret 17. januar 2017.

– I strid med god forretningsskikk



I et brev fra innsiger i saken påpekes det at varemerket allerede var innarbeidet i det norske markedet da Håvik søkte om enerett på navnet Highasakite.

«Uavhengig av innarbeidelse var imidlertid Håvik fullt klar over at Highasakite ble brukt som varemerke av bandet. Registreringen er således gjort i ond tro i strid med god forretningsskikk», skriver innsiger, representert av advokat Ketil Sellæg Ramberg ved Steenstrup Stordrange.

«Håviks varemerkeregistrering er gjort i forbindelse med uenigheter i bandet om blant annet eierskapet til varemerket. Håvik har altså bevisst forsøkt å tilegne seg eierskapet til bandets varemerke ved å søke om varemerkebeskyttelse», står det videre.

STRIDES: Highasakite-keyboardist Marte Eberson (t.h.) og Ingrid Helene Håvik, her under bandets siste konsert, i Dødens Dal i Trondheim 12. oktober. Foto: OLE MARTIN WOLD

Innsiger mot registreringen er bandets eget selskap, Highasakite DA, som eies av alle medlemmene.

Håviks advokat, Turid Oma ved Tandberg Innovation, mener at innsigelsen er ugyldig, siden det kun er tre av eierne i selskapet – Lo, Eberson og Skar – som står bak den.

«Disse tre har ikke fullmakt til å opptre på selskapets vegne», skriver advokaten.

INTERNASJONAL KARRIERE: Highasakite har turnert mye utenlands. Her på scenen i London, februar 2016. Foto: GETTY IMAGES

«Den foreliggende saken som dreier seg om eierskapet til varemerket Highasakite, er et internt forhold som må løses mellom medlemmene i bandet Highasakite, og ikke et varemerkerettslig spørsmål som egner seg som gjenstand for en innsigelse i Patenstyret.»

Patenstyret har avslått disse argumentene, og behandler saken videre.

Hvem etablerte navnet?



Krangelen handler i stor grad om hvem som har bygget varemerket Highasakite.

BLÅSER I DET: Kristoffer Lo på scenen med Highasakite i 2014. Foto: GETTY IMAGES

Bandet ble startet av vokalist Håvik og trommeslager Trond Bersu i november 2010. Skar på synth ble med sommeren 2011, fulgt av gitarist Lo og keyboardist Eberson sommeren 2012.

De «utstøtte» påpeker at Highasakite ikke holdt konserter før høsten 2011. De viser videre til at antallet presseoppslag om bandet begrenset seg til 38 i nyhetsarkivet Retrievers Atekst-tjeneste i 2011.

I 2014 var bandet derimot omtalt i 1719 artikler, med 1203 artikler i 2015 og 1479 artikler i 2016.

Håviks advokat holder imidlertid fast ved at varemerket Highasakite ble innarbeidet av vokalisten og trommeslageren, som også etablerte navnet.

Det vises blant annet til opprettelse av kontoer i diverse sosiale medier i 2011, seiere i konkurranser og platekontrakt samme år, og utgivelse av debutalbum samt en rekke bookede konserter vinteren 2012.

INNEHAVER: Ingrid Helene Håvik besitter i dag rettighetene til Highasakite-navnet. Foto: GETTY IMAGES

Ga bort rettigheter



Advokaten understreker videre at Håvik har stått for låtskrivingen hele veien.

I dokumenter VG har fått innsyn i fra TONO, som forvalter låtskriveres rettigheter, er imidlertid alle fem medlemmer oppført som rettighetshavere på alle låter fra Highasakites to siste plater.

I brevet til Patentstyret står det at Håvik aksepterte at Lo, Eberson og Skar «skulle få andeler fra rettighetsinntektene fra TONO for verkene som hun hadde komponert, som ekstra betaling for deltagelse i bandet».

Videre påpekes det at Lo, Eberson og Skar innledningsvis bare hadde Highasakite som ett av flere bandprosjekter de drev med.

«Først i 2014 ga de tre uttrykk for at de nå vil satse fullt ut på bandet, men slik at det fremdeles var grunnleggerne av bandet som sto for hovedtyngden av arbeidet.»

Håviks advokat legger også frem epostkorrespondanse fra november 2016, som kan gi inntrykk av at både Lo og Skar synes det er greit at Håvik tar Highasakite-navnet videre.

Pressemelding «tatt ut av sammenheng»



Hun presenterer også et utkast til pressemelding om bandoppløsningen – som ikke er offentliggjort – angivelig forfattet av Eberson.

«Highasakite skal avslutte som band, fordi Ingrid Helene Håvik ønsker å jobbe som soloartist. Bandet skal denne sommeren dra på avslutningsturné og gleder seg masse. Ny musikk kommer fra Ingrid, fortsatt under navnet Highasakite», står det der.

Innsigelsen mot Håviks varemerkeregistrering to måneder senere skal følgelig ha kommet som en stor overraskelse på henne.

– Dette er tatt helt ut av sammenheng, sier Eberson om pressemeldingsutkastet, og lover å utdype i neste svarrunde til Patentstyret.

Sammenligner med BlackSheeps



Håviks advokat drar paralleller til rettssaken om The BlackSheeps i 2011, der vokalist Agnete Johnsen og gitarist Emelie Nilsen ble forsøkt hindret i å bruke bandnavnet videre etter å ha skilt lag med rytmeseksjonen.

«Vokalisten er frontfiguren og grunnlaget for en videreføring av bandet», het det i dommen fra Indre Finnmark tingrett.

– Vi er uenig i fremstillingen, som både er faktisk og rettslig feil, og den vil bli tilbakevist i den neste kommunikasjonen overfor Patentstyret, er Ketil Sellæg Rambergs kommentar til innvendingene fra Håviks advokat.

FRONTFIGUR: Ingrid Helene Håvik, her på bilde sendt ut i forbindelse med Highasakites eneste utgivelse i 2017 – singelen «5 Million Miles», hvor ingen av de andre medlemmene deltok. Foto: STIAN ANDERSEN

– Svært trist



Ingrid Helene Håvik og Trond Bersu sier dette i en felles uttalelse til VG:

– Vi er helt enig i at dette har vært og er svært trist. Vi savner Marte, Øystein og Kristoffer veldig mye. Og håper vi snart kan komme til enighet, og kanskje en dag kunne bli venner igjen.

I mellomtiden er de to i gang med en ny Highasakite-plate, som antagelig skal ut i løpet av året.

– Vi ønsker dem alle tre alt godt, og gleder oss til å høre ny musikk fra hver enkelt av dem, sier vokalisten og trommeslageren om sine eks-kolleger.

Millioninntekter



Highasakite har, etter korrespondansen i varemerketvisten å dømme, hatt solid oppsving i inntekter etter at Lo, Eberson og Skar ble med.

Over 3,5 millioner kroner i 2014, 4,2 millioner kroner i 2015, 6,4 millioner kroner i 2016 og «betydelig høyere i 2017», skriver deres advokat.

Inntektene stammer primært fra konserter og salg av effekter.

Videre viser han til at alle bandets medlemmer har fordelt likt sine store kostnader for innspilling og markedsføring av plater.

– Alle fem i bandet eier Highasakite DA med like deler, og har investert felles arbeidstid og penger i dette selskapet, sier Lo, Eberson og Skar selv.

– Vi ønsker at navnet Highasakite forblir i selskapet, utelukkende for å klargjøre bruken av navnet fremover, i fellesskap.

Inntil videre behandling av saken, beholder Håvik rettighetene til Highasakite-varemerket.

Nylig fikk hun et stipend på 250.000 kroner fra artistorganisasjonen GramArt – tildelt som soloartist, med Highasakite-navnet i parentes.

– Håvik søkte Artiststipendet på vegne av Highasakite, og tildelingen har skjedd i samsvar med dette. De nærmere detaljer i søknaden kan vi beklageligvis ikke kommentere, sier Christian Wadahl Uhlen, styreleder i Stiftelsen GramArts fond for norske fonogramartister.