Nå gleder Hanne Krogh seg til julefeiring med barnebarnet

Hanne Krogh (61) utskrives med all sannsynlighet fra sykehuset fredag – og da reiser hun rett til Larvik og årets siste julekonsert. Deretter blir det julefeiring med barnebarnet Saga (15 måneder).

Det forteller ektemannen og manager Trygve Sundbø til VG.

Tirsdag morgen ble Hanne Krogh (61) akutt syk, klarte nesten ikke å puste og ble i all hast innlagt på Haugesund sykehus.

– Det går mye bedre med henne nå og vi har tro på at hun rekker den siste konserten i Larvik fredag. Men dette er det legen som bestemmer, fortsetter Trygve Sundbø.

Bakgrunn: Hanne Krogh akutt syk og hasteinnlagt på sykehus

Dermed er det Lisa Børud som var med i «Stjernekamp» som stepper inn som reserve for reserve for Hanne Krogh i Kristiansand torsdag kveld.

– Vi har fått en enorm respons etter at det ble kjent at Hanne er lagt inn på sykehus. Hele landet følger med henne, sier Sundbø som holder konserthjulene i gang til tross for at han har 40 i feber.

Les også: Hanne Krogh rystet av pappas fortid

I går fortalte han til VG om den dramatiske tirsdagsmorgenen da Hanne Krogh fikk en betennelse i halsen.

– Hele systemet hennes var i ferd med å tette seg og hun klarte nesten ikke å puste. Hun var veldig syk og ble øyeblikkelig satt på en antibiotikakur, forteller ektemannen.

Fikk du med deg? Hanne Krogh om bortgangen til «Reisen til julestjernen»-kollegene: – En del av deg dør

Nå ser både han og Hanne frem til siste konsert og turnéavslutning på «Hannes Julestjerner» hun har reist land og strand rundt sammen med Tata Vega og Thomas Ruud.

– Det å ikke kunne puste var virkelig ekkelt, men samtidig har vi et avslappet forhold til alt som går over. Men etter konserten i Larvik blir det rett hjem til sengen hjemme. Deretter blir det julefeiring med familien og barnebarnet Saga. Det gleder vi oss veldig til, sier Sundbø.



Børud som stepper inn for Krogh har tidligere gjort stor suksess som barnestjerne: